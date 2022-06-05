搭載F1心臟、1063匹馬力 Mercedes-AMG ONE量產版發表

Mercedes-AMG ONE。（取材自Mercedes-AMG）

在2017年時Mercedes-AMG公布了一項大膽的Project ONE計畫，要將當時Mercedes-AMG F1賽車 的1.6升V6渦輪油電動力移植到街道市售車上。如今經過了近5年的努力，一款能在道路上駕駛，擁有1,063ps馬力的F1賽車Mercedes-AMG ONE誕生了。

擁有1,063ps馬力的Mercedes-AMG ONE。 （取材自Mercedes-AMG）

外型與空力套件

對於Mercedes-AMG的設計團隊來說， Mercedes-AMG ONE的外觀空力套件看起來幾乎與2017年的概念車 相同，保留了與中央鰭片一體成形的車頂進氣口、前葉子板上的主動式百葉窗導流孔、向上開啟的蝴蝶門和主動式後擾流尾翼，相當值得讚賞。

與中央鰭片一體成形的車頂進氣口。（取材自Mercedes-AMG）

Mercedes-AMG ONE採上掀的蝴蝶門設計。（取材自Mercedes-AMG）

前葉子板上的主動式百葉窗導流孔。（取材自Mercedes-AMG）

但仔細觀察會發現車尾經過了些微的重新設計，LED尾燈上方的唇緣更加突出，而容納F1賽車三排氣管風格的大型擴散器造型也有一些不同，以及可拆卸的碳纖維引擎蓋等。

Mercedes-AMG ONE車尾經過了些微的重新設計，大型擴散器造型也有一些不同。（取材自Mercedes-AMG）

除此之外，在公開發表的AMG ONE展示車上，輪圈造型也有所不同，標備了具有空氣動力學碳纖維外蓋的新型10輻鍛造鋁圈，車主也可選配新開發的AMG 9輻鍛造鎂鋁合金輪圈。

新開發的AMG 9輻鍛造鎂鋁合金輪圈。 （取材自Mercedes-AMG）

AMG ONE上配備主動、液壓控制的空氣動力學裝置，增加了前後軸的下壓力，同時也提高了空氣動力學效率，並提供三種不同的空氣動力學設置。在Highway的設定下將會關閉葉子板上的百葉窗導流孔、前擴散器上的活動襟翼展開，尾翼（包括襟翼）縮回。

AMG ONE上配備主動、液壓控制的空氣動力學裝置，增加了前後軸的下壓力，同時也提高了空氣動力學效率。（取材自Mercedes-AMG）

Track設定則是前擴散器襟翼折疊起來以塑造前擴散器輪廓以達到最大效率。尾翼完全伸展，尾翼襟翼也是如此。百葉窗導流孔打開以增加前軸上的下壓力並增加輪罩中的負壓。車輛前軸降低了37mm，後軸降低了30mm。與Highway設定相比，總下壓力增加了五倍。

後尾翼也會根據空力套件模式不同，而呈現不同的角度與高度。（取材自Mercedes-AMG）

Race DRS低阻力模式設定，與F1賽車上的DRS模式原理相同，只需按一下按鈕即可將下壓力降低20%，這樣就可以在前往下一個轉彎之前輕鬆超越對手。當駕駛員踩剎車或車輛偵測到橫向力時，DRS功能會自動停用。

Mercedes-AMG ONE。（取材自Mercedes-AMG）

F1賽車的1.6T V6混合動力單元

AMG ONE的E PERFORMANCE混合動力單元直接來自F1一級方程式賽車，由1.6升V6渦輪引擎加上四具電動馬達所組成，一顆馬達已整合到渦輪增壓器中，另一個直接安裝在引擎上，並與曲軸箱相連，其餘兩個電動馬達驅動前輪。動力系統總輸出功率為 1,063ps馬力，為了更長的耐用性，轉速最高限制在11,000 rpm，而且還完整保留了F1賽車上配備的MGU-H(熱能回收系統)與MGU-K(動能回收系統)。

動力單元由1.6升V6渦輪引擎加上四具電動馬達所組成，可輸出1,063ps馬力。（取材自Mercedes-AMG）

就動力單元來看，單單那具1.6T V6引擎，就能輸出574ps馬力，電動馬達方面，一台安裝在曲軸上，增加163ps，另一台鄭和在渦輪增壓器中，提供122ps，前軸上的雙電機產生組合326ps。AMG聲稱，混合動力V6的響應速度明顯快於自然吸氣V8，電動渦輪增壓可在低轉速下實現更高的扭力。

Mercedes-AMG One內裝也是十足的賽車風格。（取材自Mercedes-AMG）

AMG ONE的後軸採用混合動力，配備全新的整合差速器的七速手自一體變速箱，而前軸則完全由雙電機驅動。此外，前軸電動馬達在煞車過程中可回收高達80%的能量，助於為具有冷卻系統的高性能輕型鋰離子電池充電。

Mercedes-AMG One。（取材自Mercedes-AMG）

硬派的底盤設定

車體結構部分，AMG One基於碳纖維硬殼式底盤打造，採用鋁合金前後副車架，引擎和變速箱則具有承重功能。避震懸吊在每個車軸上有五個連桿和兩個可調的懸吊支柱。可以依Comfort、Sport和 Sport+調整避震設定，在Sport+設定下可將前軸降低37mm、後軸降低30mm，有利於操控和空氣動力學。此外，還有一個前軸抬升功能，有助於在坡道或減速帶上行駛。

避震懸吊在每個車軸上有五個連桿和兩個可調的懸吊支柱。（取材自Mercedes-AMG）

AMG One採用定製的Michelin Pilot Sport Cup 2R M01輪胎，前輪尺寸為285/35 ZR19，後輪尺寸為 335/30 ZR20。搭配輕量化AMG碳纖維陶瓷複合制動系統，包括前6活塞卡鉗398mm前碟盤，後4活塞卡鉗與380mm碟盤。

Mercedes-AMG表示僅會生產275輛AMG One，並且已經以每輛272萬美元的價格售罄。這款Hypercar將於6月23日至26日在英國舉行的2022年古德伍德速度節上首次公開亮相。