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全球只有270台 Polestar 2 BST edition 270特仕車登場

記者黃俐嘉／綜合報導
Polestar 2 BST edition 270。(取材自Polestar)
Polestar 2 BST edition 270。(取材自Polestar)

從Volvo獨立出來成為電動車豪華品牌的Polestar，在2021 Goodwood Festival Of Speed速度嘉年華上帶來了一輛特別版的Polestar 2，當時原廠還將其暱稱為「Beast」，讓這輛如野獸般、特別調教過的Polsetar 2征服速度嘉年華會上的賽道。不過當時仍屬實驗性取向的這輛純電極星，現在不僅化為現實，更將針對某幾個特定市場展開販售。

這輛混身充滿運動化氣息的Polestar 2，以量產版身分登場後更名為「Polestar 2 BST edition 270」，而BST為當初「Beast」的縮寫，270即是原廠將為其限量打造270台，並且只會提供給歐洲、北美與中國市場，今年甫進軍的澳洲與韓國市場則未獲得配額。量產版的Polestar 2 BST edition 270外觀與去年那輛概念版相似，不過量產版上的前保桿設計並未如概念版上那般激進。

儘管如此，Polestar 2 BST edition 270換上靈感來自Polestar 1的21吋鑽石切割亮黑專屬鋁圈，並且腳踩245/35R21 Pirelli P Zero車胎，展現了這輛限量特仕純電車的獨特性。

Polestar 2 BST edition 270提供兩種車型選擇。(取材自P...
Polestar 2 BST edition 270提供兩種車型選擇。(取材自Polestar)

另外，Polestar 2 BST edition 270將彈簧硬度調升20%、底盤高度下降25mm，對此可讓車輛在操駕上更為靈敏與得心應手，而原廠還為其裝載了專屬的Öhlins雙向可調阻尼器，車前蓋內部也裝上了專屬鋁合金拉桿，藉此提高車身剛性與轉向精確度。至於煞車系統仍維持四活塞的Brembo金黃色煞車卡鉗。

這部限量特仕純電車是以雙馬達車型做為改造，標準版Polestar 2雙馬達車型最大馬力為402hp，但Polestar 2 BST edition 270最大馬力則升級至與去年在速度嘉年華會亮相的「Beast」相同，動力達到了476hp/69.3kgm。

美國市場獲得47輛配額的Polestar 2 BST edition 270售價自75,500美元起，並提供了Snow與Thunder兩種車漆選擇，其中，若是要在車身上以黑色貼紙妝點的話需再加價1,000美元，而Thunder深色外觀還能額外加價5,000美元選擇3M Battleship Gray™ 緞面貼膜。

Polestar表示，歐洲、北美與中國消費者現在已可透過當地的網站直接登記下單，而這270輛的Polestar 2 BST edition 270預計將會在2022年中投產，並計畫在今年第四季交付首批車型。

Polestar 2 BST edition 270在尚未量產前，曾於去年的Go...
Polestar 2 BST edition 270在尚未量產前，曾於去年的Goodwood Festival Of Speed速度嘉年華上以「Beast」概念車之名上賽道奔馳過。(取材自Polestar)

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