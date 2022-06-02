大改款賓士GLC豪華休旅正式發表 5大亮點快速整理

大改款賓士GLC豪華休旅正式發表。 (圖:Mercedes-Benz提供)

賓士（Mercedes-Benz）德國 總部近日線上發表全新大改款GLC休旅 車，身為賓士全球最暢銷的豪華運動休旅，全新GLC以多元的動力編成（結合48V高效輕油電系統汽、柴油引擎及Plug-In Hybrid插電式油電混合動力）及安全舒適等多項尖端科技，提供傑出的道路操控安全性、出色的駕駛動態、與卓越的越野性能。

全新賓士GLC休旅車外觀設計上，流線的空氣力學設計，同時賦予智能與動感外觀，並延續鋪陳至內裝，以運動風格與柔和曲線打造豪華的舒適空間，並搭載全新智能科技MBUX多媒體系統及大面積雙螢幕；全新賓士GLC結合了動態駕馭樂趣、跨世代設計風格，屆時引進台灣，勢必也將成為豪華運動休旅的常勝軍。

「全新賓士GLC將一如既往地在市場上不斷創下新的里程碑，自從GLC問世以來，全球已累260萬位車主的青睞。不僅如此，GLC也是賓士近兩年最暢銷車型，是我們產品線中最重要的車型之一。我對全新GLC也充滿信心，它結合了流線動感、跨世代設計語彙以及功能取向的越野套件和 MBUX 擴增實境導航功能，一定能驚艷那些熱愛戶外活動的冒險家及家庭客層。」賓士全球行銷與銷售負責人暨董事會成員Britta Seeger說。

全新賓士GLC休旅車搭載全新智能科技MBUX多媒體系統及大面積雙螢幕。 (圖:Mercedes-Benz提供)

全新賓士GLC休旅車是動感與優雅的結合，新世代頭燈連接至水箱護罩的設計突顯車頭的均衡比例，立體兩段式尾燈則強調車輛後端輪廓，流線動感的身段，風阻係數更降至Cd=0.29（－0.02），使整體外型視覺取得完美平衡，每次移動都能征服眾人目光。

全新賓士GLC休旅車軸距長度為2,888mm（＋15mm），其車身長度為4,716mm（＋60mm），顯著提升車室機能，其中行李廂空間更提升至600升（＋50升），滿足車主多元的空間使用需求；同時提供AIRMATIC氣壓懸吊與高達4.5度的後軸轉向系統，強化豪華運動休旅的行路舒適性與靈巧的轉向操控。

全新賓士GLC休旅車搭載雙螢幕，駕駛座前方的12.3吋寬螢幕數位儀表，以及稍微向駕駛傾斜的中央懸浮式11.9吋高解析螢幕，並搭配最新一代的MBUX多媒體系統，提供MBUX擴增實境導航功能，透過語音控制，得以更智慧且快速地接收來自駕駛及乘客的各項指令。

最新一代智慧駕駛輔助套件，功能全面優化，提供更廣的作動速域與更即時且細膩的操控，為駕駛提供更值得信賴的智能駕駛輔助功能；全新DIGITAL LIGHT多光束智慧型數位頭燈，提供駕駛絕佳的道路照明，而不影響其他用路人的駕駛視野，而全新智能停車輔助系統搭配360°環景攝影 ，更提供底盤透視功能，讓一切盡在掌握之中，邁向數位與智能化的便捷享受。

全新賓士GLC休旅車提供AIRMATIC氣壓懸吊與高達4.5度的後軸轉向系統可選，強化豪華運動休旅的行路舒適性與靈巧的轉向操控。 (圖:Mercedes-Benz提供)

全新賓士GLC休旅五大亮點

多元且豐富的動力編成：48V高效輕油電系統汽、柴油引擎及Plug-In Hybrid插電式油電混合動力

車身尺寸再放大：軸距長度2,888mm（＋15mm），車身長度4,716mm（＋60mm），行李廂空間更提升至600升（＋50升），顯著提升車室機能

全新外觀設計：新世代頭、尾燈；流線車身，風阻係數降低至Cd=0.29（前一代為Cd=0.31）

雙螢幕配置：駕駛座前方的12.3吋（31.2cm）寬螢幕數位儀表以及稍微向駕駛傾斜的中央懸浮設計的11.9吋高解析度螢幕並搭載MBUX多媒體系統及MBUX擴增實境導航功能

智能再升級：新世代智慧駕駛輔助套件、全新智能停車輔助套件含360度環景攝影與底盤透視功能