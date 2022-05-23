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歡慶車系25周年 美規TOYOTA SIENNA推紀念特仕版

記者陳威任／綜合報導
TOYOTA SIENNA美國市場特別推出限量2525輛的25周年紀念特仕版。（圖：TOYOTA提供）
TOYOTA SIENNA美國市場特別推出限量2525輛的25周年紀念特仕版。（圖：TOYOTA提供）

儘管休旅車目前是市場銷售保證，但對於許多大家庭或有空間需求的客層而言，MPV車款依然是相當好開又好用的車款。儘管MPV市場也逐漸受到瓜分侵蝕，但推出至今已經有25年的MPV車款TOYOTA SIENNA，不論是在美國或台灣都是相當受歡迎的車款，美國市場也特別推出25周年的紀念特仕版慶祝。

TOYOTA SIENNA美國市場特別推出限量2525輛的25周年紀念特仕版。（...
TOYOTA SIENNA美國市場特別推出限量2525輛的25周年紀念特仕版。（圖：TOYOTA提供）

TOYOTA SIENNA美國市場特別推出限量2525輛的25周年紀念特仕版。（...
TOYOTA SIENNA美國市場特別推出限量2525輛的25周年紀念特仕版。（圖：TOYOTA提供）

TOYOTA SIENNA美國市場特別推出限量2525輛的25周年紀念特仕版。（...
TOYOTA SIENNA美國市場特別推出限量2525輛的25周年紀念特仕版。（圖：TOYOTA提供）

美國限量生產2525輛的TOYOTA SIENNA 25周年紀念版基於運動化的XSE車型，採用銀色或珍珠白的外觀，黑色裝飾和深色20吋輪圈，並配備有黑色塗裝的廠徽、專屬車尾徽飾和黑色後視鏡外蓋。

進入車艙，買家會發現帶有銀色對比色縫線搭配上黑色皮革外型的加熱通風前排座椅。該型號還配備了XSE Plus套件，其中增加了JBL音響、GPS導航、無線手機充電和1500瓦轉換器。

TOYOTA SIENNA 25周年紀念版將提供前輪驅動和全輪驅動，限量特式版並具備車型專屬地墊，以及採用黑色皮質搭配銀色縫線處理的25周年鑰匙套配置。動力部分則維持現行車款的2.5 升油電混合動力配置，擁有優異的油耗表現。

TOYOTA SIENNA美國市場特別推出限量2525輛的25周年紀念特仕版。（...
TOYOTA SIENNA美國市場特別推出限量2525輛的25周年紀念特仕版。（圖：TOYOTA提供）

TOYOTA SIENNA美國市場特別推出限量2525輛的25周年紀念特仕版。（...
TOYOTA SIENNA美國市場特別推出限量2525輛的25周年紀念特仕版。（圖：TOYOTA提供）

雖然TOYOTA SIENNA正在慶祝推出25周年，但它並不是TOYOTA在美國的第一輛MPV，恰如其名的Toyota Van於 1980年代推出，然後是已經停產的Previa。然而，直到SIENNA到來，TOYOTA才獲得了成功。自 1997 年首次亮相以來，TOYOTA已售出超過220萬輛SIENNA，更是去年美國最暢銷的MPV，市場占比達到35%。

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