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Nissan Z美規3.9萬起上市 比Toyota Supra 3.0T便宜1萬

記者趙駿宏／綜合報導
美規Nissan Z售價正式公布，頂級車型不到5萬美元。（取材自Nissan USA）
美規Nissan Z售價正式公布，頂級車型不到5萬美元。（取材自Nissan USA）

緊接著在澳洲之後，Nissan Z最大市場美國，也正式公布了車款售價和編成，入門款Z Sport車型可選擇六速手排或9速自排，價格都一樣，起價為3萬9990美元，比同級競爭對手Toyota Supra 3.0T還要便宜1萬2925美元。

美規Nissan Z。（取材自Nissan USA）
美規Nissan Z。（取材自Nissan USA）

緊接在入門Z Sport上方的高階車型則為Z Performance，同樣都有六速手排和9速自排可供選擇，起價為4萬9990美元。

美規Nissan Z。（取材自Nissan USA）
美規Nissan Z。（取材自Nissan USA）

Performance車型要比Z Sport多了許多配備，主要升級包括LSD機械限滑差速器、更大的前4後2卡鉗、19吋Rays鍛造鋁圈、普利司通Potenza S007輪胎、Launch Control彈射起步、鋁合金踏板、前後擾流板，以及手排變速箱的退檔補油系統。

美規Nissan Z。（取材自Nissan USA）
美規Nissan Z。（取材自Nissan USA）

至於其他內裝升級包括加熱後視鏡、皮革方向盤、9吋中控液晶螢幕、車載 WiFi熱點和八具喇叭的高級Bose音響系統。

美規Nissan Z。（取材自Nissan USA）
美規Nissan Z。（取材自Nissan USA）

而最後一個也是價位最高的車型，則是限量240台的Z Proto Spec售價5萬2990美元配備專屬青銅色19吋Rays鍛造鋁圈、黃色塗裝煞車卡鉗、特殊的Ikazuchi Yellow黃色車身烤漆和與車身同色的內裝點綴。

美規Nissan Z售價與日規價格差不多。（取材自Nissan USA）
美規Nissan Z售價與日規價格差不多。（取材自Nissan USA）

在外觀上Z Sport和Z Performance的選配還包括1295美元的2-tone高級雙色車漆、1695美元的Passion Red TriCoat車漆和895美元的雙色漆方案。其他選配包括防濺板、賽車條紋、外部迎賓照明、發光迎賓踏板和車內氣氛燈。

美規Nissan Z售價編成，有Z Sport、Z Performance和限量...
美規Nissan Z售價編成，有Z Sport、Z Performance和限量240台的Z Proto Spec。（取材自Nissan USA）

Nissan Z搭載3.0升V6雙渦輪增壓引擎，最大馬力為405ps(400hp)，最大扭力為48.4kg-m。因此Nissan Z最直接的競爭對手便是Toyota GR Supra。雖然Supra尚未公佈配備新六速手排變速箱的2023年式車型價格，但目前的Supra 3.0T起價為5萬2915美元，而 Supra 2.0 起價為4萬4565美元，若是都拿同級六缸車型來比，Nissan Z比Supra 3.0T還要便宜1萬2925美元。

Nissan Toyota 澳洲

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