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今年都還沒過一半 Volkswagen電動車全部完售了

記者黃俐嘉／綜合報導
Volkswagen ID.4計畫將在今年7月或8月登入韓國市場，不過目前受到原廠配額匱乏因素，讓Volkswagen Korea不確定年初接獲至今的訂單是否可於今年如期交車。(取材自Volkswagen)
Volkswagen ID.4計畫將在今年7月或8月登入韓國市場，不過目前受到原廠配額匱乏因素，讓Volkswagen Korea不確定年初接獲至今的訂單是否可於今年如期交車。(取材自Volkswagen)

Volkswagen ID.4。(取材自Volkswagen)
Volkswagen ID.4。(取材自Volkswagen)

全球車壇在近兩年內陸續出現了大量純電動車，除了因應嚴苛的環保法規外，不少歐美國家也都紛紛祭出未來禁售內燃機的政策，使得全球各大汽車廠不得不投入純電車的研發與製造，甚至還能看到老牌車型推出了純電版本，近日亮相的大改款BMW G70 7 Series就是一個很好的例子。

BMW i7新世代純電旗艦轎車。(取材自BMW)
BMW i7新世代純電旗艦轎車。(取材自BMW)

目前已經推出ID.3、ID.4/ID.4 GTX、ID.5/ID.5 GTX、ID. Buzz與中國市場限定ID.6的Volkswagen，品牌執行長Herbert Diess近日在接受外媒採訪時表示，雖然2022年至今才剛進入第五個月，但Volkswagen今年在歐洲與美國的純電車基本上已經全數售罄，現在下訂任何一款ID.Family都必須等到2023年以後才能交車。

這對想要購買Volkswagen ID.Family純電車的潛在消費者而言無疑是個壞消息，但即便如此，Herbert Diess表示目前品牌仍持有大量的純電車訂單；另外，原訂今年下半年要在韓國市場發表的Volkswagen ID.4，自年初展開預售至今已經收穫約2000台的訂單，然而，受到原廠今年度配額不足，讓原訂今年目標要在韓國交付1200輛的Volkswagen Korea陷入了煩惱。

Volkswagen ID.3與ID.4。(取材自Volkswagen)
Volkswagen ID.3與ID.4。(取材自Volkswagen)

但類似的情況並非只在韓國市場出現，因為缺乏車用晶片的緣故使得產能下滑，讓歐洲市場已經面臨30萬張無法交車的訂單，美國市場同樣也累積了大量的訂單，加上美國現階段的ID.4皆是由歐洲輸往當地，缺車情形更顯嚴峻。光靠德國Zwickau廠區要銷往歐洲與美國，甚至是即將上市的韓國而言，大量訂單恐怕會讓廠區作業無法負荷。

美規與歐規的2022年式Volkswagen的ID.Family純電家族已經全部...
美規與歐規的2022年式Volkswagen的ID.Family純電家族已經全部完售。(取材自Volkswagen)

不過另一個好消息是，由於美規Passat已於日前正式停產，其所留下的產能空缺將用於生產電動車，Volkswagen也已針對田納西州Chattanooga工廠投資了8億美元，並預計於今年夏季正式在當地生產美規Volkswagen ID.4，而這些未來美製的ID.4都將會是2023年式車型，或許可以暫時舒緩ID.4的缺車情形。

Volkswagen ID.4最快將會在今年夏季開始於美國投產。(取材自Volk...
Volkswagen ID.4最快將會在今年夏季開始於美國投產。(取材自Volkswagen)

電動車 田納西州 投資

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