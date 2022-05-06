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新年式Kia Soul美規車型正式亮相 「靈魂」不滅續奮戰

記者黃俐嘉／綜合報導
新年式Kia Soul美規車型亮相。(取材自Kia)
新年式Kia Soul美規車型亮相。(取材自Kia)

Kia在近幾年展現了品牌全新的產品力，尤其在去年帶來了全新廠徽與品牌口號，並且發表了建構在E-GMP全球電動車模組化底盤平台之上的純電跨界休旅EV6後，更是讓人幾乎忘卻早期韓系品牌給人的形象。不過在此之前，Kia其實一直有款造型相當特殊的休旅仍在販賣中，雖然這輛休旅目前已經在許多國家中停產了。

這輛造型特殊的休旅就是有著方盒子之稱的Kia Soul，自2009年問世至今已進入第三代車型，而4日所公布的2023 Kia Soul雖然說是新年式車型，但廣義上而言他也算是「小改款」樣式。新年式Kia Soul在外觀的改變似乎也很「美式」，尤其是經過重新設計的頭燈組與LED日行燈，新年式Soul不再使用先前的分離式燈組設計，只安排長條造型的霧燈於前保桿下方左右兩側處。

新年式Kia Soul美規車型。(取材自Kia)
新年式Kia Soul美規車型。(取材自Kia)

而車頭部分雖然也維持了由Tiger Nose幻化而成的Tiger Mask水箱護罩，不過其格柵造型也因新年式車型有所改變；至於原本置於引擎蓋前緣的Kia廠徽，則透過新年式車型換上全新Logo外，擺放位子也與左右兩頭燈齊平。另外，新年式美規Kia Soul也換上了17吋與高階車款使用的18吋新造型鋁圈式樣 (入門車型標配16吋)，車身塗裝亦新增了Clear White白與Surf Blue藍的兩款顏色，並搭配黑色車頂的Two-Tone雙色設計。

新年式Kia Soul美規車型新增雙色車頂，還增加了兩款新車身塗裝。(取材自Ki...
新年式Kia Soul美規車型新增雙色車頂，還增加了兩款新車身塗裝。(取材自Kia)

新年式Kia Soul美規車型外觀。(取材自Kia)
新年式Kia Soul美規車型外觀。(取材自Kia)

至於內裝部分，新年式美規Kia Soul僅將方向盤換上新品牌廠徽，座艙鋪陳基本上未有明顯更動，並且除了入門車型外，其餘皆標配了10.25吋帶有原廠導航圖資的中控觸控式螢幕。在安全配備部分，新年式美規Kia Soul導入了如FCA前方碰撞預警系統含行人偵測、LDW車道偏離警示、LKA車道維持輔助系統、DAW駕駛疲勞警示、HBA智能遠光燈、ROA後座乘員警示系統等。

若是想要有更完善的ADAS主動式駕駛輔助系統與配備，Kia另外還為新年式美規Soul提供了GT-Line Technology Package套件，內含具備十字路口偵測的FCA前方碰撞警、HDA高速公路輔助系統、與導航圖資做結合的NSCC智能巡航控制系統、電子手剎車、LED頭/尾燈、加熱前排座椅、電動調整駕駛座椅、帶有LED燈條的Harman Kardon高級音響系統等。

新年式Kia Soul美規車型內裝最大的變化，就是方向盤上更換了Kia全新廠徽。...
新年式Kia Soul美規車型內裝最大的變化，就是方向盤上更換了Kia全新廠徽。(取材自Kia)

此外，藉由新年式美規Kia Soul的發行，原廠也為這輛方形休旅簡化了產品編成，因此先前強調越野風格的X-Line已不復見，預計在今年夏季正式開賣的2023美規Kia Soul將只會有LX、S、EX與GT-Line等四種車型。而先前的1.6升T-GDI渦輪動力亦被取消，僅保留2.0升四缸自然進氣汽油引擎，搭配前輪驅動系統與IVT無段變速箱 (六速手排已在2022年式車型中停產)，最大馬力可輸出147hp/18.2kgm。

雖然Kia Soul在歐洲與自家韓國市場因為銷量頹靡的緣故，早在2020年底黯然停產，但這輛方形休旅在美國的銷量依舊有聲有色，Kia Soul去年在美國仍繳出超過75,000輛的不俗表現，而且還比2020年的銷售數字成長了近5%，今年起截至4月的銷量也已達到了18,538輛，代表著這輛外型特殊的休旅在美國市場仍舊有其消費客群。

另外，原廠目前尚未公布售價資訊，而原先的Soul EV純電版本現階段亦尚無更新消息，或許純電版本會較燃油Soul更快向市場道別，畢竟Soul EV對比現行EV6而言，已經是款舊世代的純電動車了。

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