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Ford純電皮卡F-150 Lightning投產 估馬力將高達580匹

記者趙駿宏／綜合報導
Ford F-150 Lightning。（取材自Ford）
Ford F-150 Lightning。（取材自Ford）

Ford美國福特汽車在上周正式投產其純電皮卡F-150 Lightning。這款純電皮卡在去年發表時預估其雙馬達的動力輸出將產生426hp馬力，高階版本則可達到563hp之譜，但在正式投產後，福特原廠表示F-150 Lightning的動力可能比最初估計的更為強大。

Ford F-150 Lightning於4月投產。（取材自Ford）
Ford F-150 Lightning於4月投產。（取材自Ford）

根據媒體《Road & Track》的說法，標準車型的皮卡實際上產生了452hp馬力，要比當初發表的預估數據增加26hp馬力。增程車型也比預期更強大，因為馬力增加了17hp達到了580hp。雖然兩種型號的扭力都保持在107kg-m，但有效載重能力卻增加了107 kg達到到1014 kg。

Ford F-150 Lightning。（取材自Ford）
Ford F-150 Lightning。（取材自Ford）

F-150 Lightning工程師Dapo Adewusi在接受訪問時表示：「我們在發表它之後仍然持續認真地提高這輛皮卡的性能，這樣就可以為我們的客戶提供更好的產品。」

Ford F-150 Lightning實際馬力要比發表時還要大。（取材自For...
Ford F-150 Lightning實際馬力要比發表時還要大。（取材自Ford）

2022年式Ford F-150 Lightning於上周開始投入生產，EPA估計的續航里程可達 515公里。在性能表現方面，這輛純電皮卡也不會輸人，因為增程版車型可以在4.5秒內完成0-100km/h加速，這使其成為史上加速最快的F-150車款。

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