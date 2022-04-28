我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台單日確診破1.1萬例 中重症增27例、死亡增2例

返中探親遇「魔幻之旅」 隔離三個月後直接返南加

手排牛魔王降臨 Toyota GR Supra A91-MT在美率先登場

記者趙駿宏／綜合報導
Toyota GR Supra終於發表手排車型。（取材自Toyota USA）
Toyota GR Supra終於發表手排車型。（取材自Toyota USA）

在三年前，Toyota將自家神主牌跑車Supra重新帶回市場後，無論是直六引擎或是更加極致的動態表現，都讓這輛跑車有著絕高的評價。不過對於更加熱血的車迷玩家，GR Supra僅有自排的配置或許仍少了這麼一點味道。

Toyota GR Supra A91-MT特別版。（取材自Toyota USA...
Toyota GR Supra A91-MT特別版。（取材自Toyota USA）

但不用擔心，Toyota在2022年4月28日於美國正式發表了手排GR Supra車型，讓美國市場的手排控們搶先享有全世界首創，B58直六引擎搭配六速手排這樣富有樂趣的動力組合。

Toyota GR Supra A91-MT特別版。（取材自Toyota USA...
Toyota GR Supra A91-MT特別版。（取材自Toyota USA）

其實大家都知道，為了延續Supra車系直六引擎傳統，GR Supra的動力心臟是來自BMW的B58直列六缸渦輪引擎，而這具B58引擎推出至今，BMW並沒有為他做出手排變速箱的搭配(在搭載B48的2.0T Z4上有少許手排版本)，也因此Toyota要替GR Supra搭配上手排變速箱的工程勢必得完全靠自己研發。

Toyota GR Supra A91-MT特別版。（取材自Toyota USA...
Toyota GR Supra A91-MT特別版。（取材自Toyota USA）

因此Toyota GAZOO Racing工程團隊為了要使變速箱能完整配合這具382hp/50.6kg-m的引擎動力，修改了現有的變速箱外殼、傳動軸和齒輪組，並移除了不需要的元件。變速箱的核心是一個新設計的帶有加強膜片彈簧的大直徑離合器。這種新部件具有更大的摩擦面積和更強的彈簧，才能與GR Supra的高扭力引擎配合使用。

工程團隊為了要使變速箱能完整配合引擎動力，修改了現有的變速箱外殼、傳動軸和齒輪組...
工程團隊為了要使變速箱能完整配合引擎動力，修改了現有的變速箱外殼、傳動軸和齒輪組，並移除了不需要的元件。（取材自Toyota USA）

同時這具全新的六速手排變速箱還搭載了Toyota的iMT自動補油系統，採用新軟體編程，以運動性能為優先選項。升檔時，可優化離合器接合和釋放時的引擎扭力；在降檔時，能夠自動補油讓轉速維持在扭力甜蜜點上。在一般狀態下iMT設定開啟，但仍可以在Sport模式下將其關閉，讓駕駛自行操作。終傳比也從自排的3.15縮短至3.46，輸出反應會更適合Supra的運動性能。

GR Supra這具全新的六速手排變速箱還搭載了Toyota的iMT自動補油系統...
GR Supra這具全新的六速手排變速箱還搭載了Toyota的iMT自動補油系統。（取材自Toyota USA）

在其他方面的升級，循跡控制、動態穩定系統和防側傾系統已針對手排變速箱進行了重新校準。Track模式也已經重新調整，讓GR Supra能夠更輕鬆地甩尾。最後Toyota還新增了 Hairpin+ 功能，讓車輛在具有高摩擦路面的上坡坡度（超過 5%）上坡急彎的駕駛更加有樂趣。為了做到這一點，Toyota優化了引擎扭力控制，允許左右輪胎的車輪打滑程度有更大的差異。

在正式發表後，美國2023年式的3.0T Supra車型都可以選擇AT或MT，除此之外，為了慶祝手排回歸，在美國市場更推出限量500台的GR Supra A91-MT特別版車型。

Toyota GR Supra A91-MT特別版。（取材自Toyota USA...
Toyota GR Supra A91-MT特別版。（取材自Toyota USA）

Toyota

上一則

遭德突襲搜查排放造假指控 鈴木汽車股價重挫7%

延伸閱讀

豐田汽車上年度銷售超標 賣950萬輛 居史上第二高

豐田汽車上年度銷售超標 賣950萬輛 居史上第二高
豐田、BMW搶客 掀電動車新戰火

豐田、BMW搶客 掀電動車新戰火
戶外熱車遭竊 聖荷西市一年200起

戶外熱車遭竊 聖荷西市一年200起
這台Toyota Corolla開不壞 里程破200萬公里仍繼續服役

這台Toyota Corolla開不壞 里程破200萬公里仍繼續服役

熱門新聞

Rolls Royce Boat Tail榮登全球最貴市售車。(取材自motor1.com)

2022年全球最昂貴車款排行出爐 第1名要價2800萬元

2022-04-20 02:54
特斯拉執行長馬斯克收購推特，亞馬遜創辦人貝佐斯說，特斯拉在中國的處境可能變艱難。美聯社

馬斯克買推特 貝佐斯酸：可能害到特斯拉

2022-04-26 00:14
電動車新創公司Lucid。（路透）

Lucid大單進補 獲沙國採購10萬輛電動車

2022-04-26 23:10
特斯拉周三公布財報時表示，第1季太陽能板安裝量大減48%。(路透)

特斯拉遇「進口延遲」太陽能板安裝大減48%

2022-04-21 01:08
大改款BMW G70 7 Series正式發表，圖為全新純電四門房車i7。（取材自BMW）

大改款BMW G70 7 Series發表 全新i7純電房車聯袂登場

2022-04-25 00:45
入局較晚的小米汽車能否真正「殺入」中國新能源汽車市場站穩腳跟，還是未知數。(香港中通社)

小米汽車工廠建設如火如荼 能否打入市場備受考驗

2022-04-23 10:54

超人氣

更多 >
佛奇：美國已脫離新冠大流行階段

佛奇：美國已脫離新冠大流行階段
疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷

疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷
揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園
疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」

疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」
抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳

抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳