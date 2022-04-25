大改款BMW G70 7 Series發表 全新i7純電房車聯袂登場

大改款BMW G70 7 Series正式發表，圖為全新純電四門房車i7。（取材自BMW）

自1977年問世以來已走了超過40個年頭的經典老牌房車BMW 7 Series，在2022年的4月正式走進了一個全新里程碑。先前不斷傳出BMW為了要擴張BMW i陣容，未來將陸續推出i7、i5甚至是全新純電休旅 iX1，來填補目前產品陣容只有iX、i4與iX1等三款為數不多的純電車 (立下勞苦功高的i01 i3已經確定停產)，如今，原廠於歐洲時間20日不僅正式揭曉了新世代7 Series，更帶來了前所未有的全新「純電房車BMW i7」。

邁入第七個世代的BMW 7 Series，除了帶來了嶄新的外觀面貌，也是首次提供了包括內燃機、Plug-in Hybrid與純電三大動力同時存在的世代，並沒有將內燃機版本直接取消改為純電版，亦是呼應了BMW認為內燃機車款在現階段仍然有存在之必要性。

因此，除了燃油版的735i、740i、740d xDrive與760i xDrive外，新世代BMW i7確定新增了全新i7 xDrive60，與品牌首個Plug-in Hybrid插電動力的M Performance─M760e xDrive，而此舉也代表原本裝載V12引擎、大排氣量的M760Li，在進入新世代車型後正式告別車壇。

圖為全新BMW G70 760i xDrive。（取材自BMW）

比較特別的是，BMW宣布歐洲市場初期將僅會先提供純電版本的i7，搭載結合48V Mild Hybrid輕油電系統的735i、740i與760i xDrive等內燃機動力，皆暫時不會進入歐洲市場進行販售。

新世代BMW 735i與740i仍然配置經典的B58 3.0升直列六缸汽油引擎，配置八速Stepstronic手自排變速箱，與B58引擎結合的48V輕油電能幫助車輛有著更為效能與平順的駕駛感受，在極低的時速時亦能單獨作動，最多可額外提供18hp/20.1kgm的動力，而車輛最大馬力分別可輸出286hp/43.3kgm、380hp/55.1kgm。

至於高階的新世代BMW 760i xDrive，則是改搭4.4升TwinPower Turbo渦輪雙渦流增壓V8汽油引擎，搭配八速Stepstronic手自排變速箱，並且同樣有著48V Mild Hybrid輕油電系統輔助，最大馬力可輸出544hp/76.5kgm，車輛最大極速被限制在250km/h，從靜止加速至100km/h僅需4.2秒就可完成。

BMW第一款插電的M Performance車型─M760e xDrive。（取材自BMW）

而新一代BMW 7 Series最大的創舉就是同時擁有了燃油、複合式動力與純電三大選擇，插電式油電混合動力在新世代車型中提供了750e xDrive，與第一款插電的M Performance車型─M760e xDrive。

不論是750e xDrive或M760e xDrive皆是搭載B58引擎並結合最大馬力可輸出200hp的電動馬達，並配置八速Stepstronic手自排變速箱，使車輛最終綜效馬力分別能達到490hp/71.4kgm、571hp/81.6kgm。

電池部分，則是換上比上一代容量大上50%的18.7kWh鋰電池組，可使用的慢充功率介於3.7kW至7.4kW間，並可於約三小時內將電量補滿；而車主若使用純電模式行駛下，根據歐洲WLTP測試的結果顯示，這兩款PHEV房車最遠皆可行駛超過80公里，不過，BMW的兩輛全新插電式油電混合豪華房車，皆須等到2023年初才會陸續登場。

圖為全新BMW G70 760i xDrive內裝。（取材自BMW）

不過新世代大七的重頭戲絕對是創造了全新純電四門豪華房車「BMW i7」，在外型上為了做出與內燃機車款的不同，BMW特別在車頭雙腎型水箱護罩上放置BMW i的「i」字徽飾，純電車沒有尾管設計的部分，BMW亦藉由象徵BMW i的藍色元素於車尾部分加以點綴。

而這輛純電房車首波主打車型即是i7 xDrive60，採用BMW最新的第五世代eDrive電動系統，並且在前軸與後軸分別配置了動力達到313hp、258hp的電動馬達，使其最終綜效馬力可輸出544hp/76kgm，從靜止加速至100km/h僅需4.7秒即可完成，極速則是被限制在240km/h。

全新BMW i7 xDrive60所搭載101.7kWh鋰電池組受益於原廠的全新技術，使其能夠以非常纖細的身形、僅110mm的高度平鋪於底盤上。在歐洲WLTP測試之下，i7 xDrive60最大續航距離約可達到590公里至625公里，一度電約可跑5.1公里至5.43公里。

充電部分，i7 eDrive60可支援功率達11kW的AC慢充，以及輸出功率達195kW的DC快充，在使用快速充電系統後，車輛能在約十分鐘內將續航距離提升約170公里的水準。另外，唯有i7 xDrive60將在全球各市場販售，其餘內燃機或PHEV動力皆會選擇於特定市場開賣。

不僅如此，除了i7 xDrive60車型外，另一個純電動力將會是在2023年末前才會亮相的i7 M70 xDrive，BMW表示，這輛最強純電M Performance房車動力將有望達到660hp/102kgm的水準，不過更多的細節在現階段都還不會公布。

新世代BMW 7 Series後座配有31吋、解析度達8K的大螢幕劇院模式。（取材自BMW）

在車身尺碼方面，新世代BMW 7 Series維持了長軸距的車型設定，不過以往的標準版本並未留下，使得新世代車型不論是內燃機或者是純電版本，皆只有車長5,391mm、車寬1,950mm、車高1,544mm、軸距3,215mm的單一尺碼。

外型方面，與不久前才發表的小改款G07 X7相同，新世代BMW G70 7 Series採用車系首度出現的分離式燈組設計，在雙腎型水箱護罩會發光的鼻頭框兩側，上方左、右的細長眉眼即是整合一體的LED日行燈與方向燈，下方部分才是主要的頭燈組。另外，新世代BMW 7 Series全車系也採用了與車門齊平的車門外把手設計，搭配C柱上相當引人注目的鍍鉻Hofmeister kink窗框，整體的時尚質感對此加分不少。

但這輛新世代豪華房車最酷炫的地方應該就是在內裝了，雖然座艙配置了與iX、i4相同的雙曲面螢幕(12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕)，並導入最新的iDrive 8.0與5G技術，但會購買大七的客群幾乎是後座導向居多，因此BMW為新世代7 Series後座車頂裝上了一具懸浮式31吋、解析度達到8K的大螢幕 (劇院模式)，當乘客啟動劇院模式後，後座將會轉變為私人電影院 ，車頂與左右兩後門的遮陽簾都會自動升起，而後排座椅最多亦能傾斜42.5度，提供最舒適的乘坐感受。

此外，後座車門內把手上還裝載了類似智慧型手機 的5.5吋觸控面板，乘客可透過該螢幕來操作各種功能，右後座椅若選配了Executive Lounge套件，還能享有無接縫的腿靠設計，原廠另外亦提供了Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System 4D環繞音響系統作選配，最多可擁有36支揚聲器、1965瓦的輸出，讓整個後座的視覺與聽覺效果達到最優異且豪華的狀態。

新世代BMW 7 Series將會於德國Dingolfing工廠進行量產作業，但這輛大改款房車最快需等到2022年冬季才會陸續上市，PHEV與純電版本的販售時程自然會較內燃機車款更晚販售。目前美規版本已開出了740i、760i xDrive與i7 xDrive60的售價資訊，其中，BMW USA更已於20日開放全新i7的預訂，僅需線上支付1500美元訂金就能搶先入主售價11萬9300美元的德系純電四門豪華房車。