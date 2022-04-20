2022年全球最昂貴車款排行出爐 第1名要價2800萬元

Rolls Royce Boat Tail榮登全球最貴市售車。(取材自motor1.com)

談到豪華超跑 ，首先應該想到幾家公司：Bugatti、Ferrari、Koenigsegg和Pagani，這些製造商已經鞏固了自己在超跑領域的領先地位，向他們最富有的客戶提供最快、最稀有、最漂亮、或是地球上最昂貴的車款之一。「motor1」整理了2022年版本的全球最昂貴車款排行。不過，需要注意的是這裡列出的價格是新車售價，所以並不包含現輛二手車的拍賣價格。

第一名：Rolls Royce Boat Tail 2800萬美元

全世界獨一無二的Rolls Royce Boat Tail是品牌專屬車身客製化的第二款作品，這輛尊爵豪華的敞篷跑車也預示著Rolls Royce旗下車身製造業務的擴張。全車長達5900mm，整體外型幾乎可說是路上遊艇的樣貌，車尾對開的艙門配備了兩組冰箱，用以收藏車主喜愛的Armand de Brignac香檳以及Christofle頂級餐具，還配置了一對全客製的碳纖維座椅及專屬的太陽傘。訂價也是相當驚人的2800萬美元。

Rolls Royce Boat Tail榮登全球最貴市售車。(取材自motor1.com)

Rolls Royce Boat Tail榮登全球最貴市售車。(取材自motor1.com)

第二名：Bugatti La Voiture Noire 1340萬美元

如果說第一名的Rolls Royce Boat Tail以客製化的奢華樣貌讓人無法想像，第二名的Bugatti La Voiture Noire就以突出的性能表現及跑格化外型，榮登最貴市售量產超跑。

La Voiture Noire法語直譯為The Black Car「黑車」，靈感是來自1936年生產的Type 57 SC Atlantic。使用與同品牌Chiron相同的8.0升的W16四渦輪引擎，最大輸出可達1500hp/163.15kgm，並以六出的排氣尾管，展現出集優雅又狂爆的設定，將古典風格完美融合現代科技。

Bugatti La Voiture Noire。(取材自自Bugatti)

第三名：Rolls-Royce Sweptail 1280萬美元

又是一台獨一無二的超豪華Rolls-Royce車款，展現Bespoke One Off汽車 的最高殿堂。由金字塔頂端客戶提出的客製化車款想法，靈感源自於20世紀初該名客戶喜愛的一些Rolls-Royce車型，以及許多經典和現代的遊艇。在首次亮相時成為了有史以來最昂貴的新車。

Rolls-Royce Sweptail。(圖：Rolls-Royce提供)

第四名：Bugatti Centodieci 900萬美元

如果前面三款只限量一台的超級豪車給人一種傳說車款的距離感，這台Bugatti Centodieci或許讓你覺得終於回到凡間，因為至少Bugatti Centodieci在這世界上有10台。去年在加州 的圓石灘古董車展推出的Bugatti Centodieci，除了是向品牌經典名駒EB110致敬外，同時也是慶祝品牌110周年的到來。除了大量造型元素取自EB110外，動力部分搭載與Bugatti Chiron相當的8.0升W16四渦輪增壓引擎，即便有十輛的額度，照樣還是被頂級富豪秒殺。

Bugatti Centodieci。(取材自Bugatti)

第五名：Mercedes-Maybach Exelero 800萬美元

終於在第五名看到除了Rolls-Royce及Bugatti以外的頂級品牌，2005年推出的Mercedes-Maybach Exelero同樣是全球僅一台的夢幻車款，當初是固特異德國子公司Fulda委託測試輪胎所製造，配備了V12雙渦輪增壓引擎，最大馬力達690匹／104公斤米，同時測試時的極速紀錄約350km／h。雖然當時售價為800萬美元，但如果將通貨膨脹算進去，Exelero現今的價值將超過1000萬美元。

Maybach Exelero。(圖：Mercedes提供)

第六名：SP Automotive Chaos 640萬美元

籃球場上有希臘怪物公鹿隊的Giannis Antetokounmpo，汽車界也有一個希臘怪物，就是由來自希臘的新創車廠Spyros Panopoulos Automotive打造的Chaos超跑。車身由Zylon複合纖維材料製作，加上全車金屬零件超過9成都是採用3D列印打造，除了讓車身更為輕盈外，超誇張的空力套件也讓人眼睛為之一亮，搭配上4.0升V10 雙渦輪增壓汽油引擎輸出破兩千匹的馬力，讓這台車更是恰如其名Chaos(混沌)。

SP Automotive Chaos。(取材自motor1.com)

第七名：Bugatti Divo 580萬美元

Bugatti在2018年圓石灘車展曝光的超跑Divo，是以現行款Chiron為基礎改裝而來，在同樣傲人的動力輸出之下，卻擁有更輕盈的車身及更靈敏彎道操控。限量40台又要價580萬美元，本來就不是尋常的人可以入主的車款，但要購買Divo還有一個門檻，就是必須先擁有一台Chiron，但對於買超跑就像買玩具的頂級富豪而言，這樣的難度應該只能算是初階。

Bugatti Divo是以Bugatti Chiron為基礎改良而成。(取材自Bugatti)

第八名：Koenigsegg CCXR Trevita 480萬美元

在「玩命關頭5」（Fast & Furious 5）中現身的夢幻超跑Koenigsegg CCXR Trevita，全球僅有三部，一輛要價480萬美元，搭載4.8升V8雙機械增壓引擎，最大動力為1018hp/110.2kgm，搭配六速手排變速箱，原廠公佈0~100km/h加速只要2.9秒，極速達到417Km/h。

Koenigsegg CCXR Trevita。(取材自motor1.com)

第九名：Bugatti Bolide 470萬美元

又是Bugatti的超跑，在2021年8月發表的Bugatti Bolide，限量40輛，在大量碳纖維板件與鈦合金輪圈的幫助之下，Bolide的車重只有1240公斤。由於是賽道專用，動力輸出自然不在話下，搭載8.0升W16四渦輪增壓引擎，動力數據來到1850匹及188.6公斤米，Bugatti宣稱Bolide只需2.17秒即可完成0至100km/h破百加速。

Bugatti Bolide。(圖：Bugatti提供)

第十名：Lamborghini Veneno 450萬美元

Lamborghini在2014至2015年間僅製造了14輛基於Aventador的Veneno。每輛的成本約為450萬美元，具體取決於它的規格，並且可用於敞篷車和轎跑車配置。搭載6.5升的V12引擎，擁有750hp最大馬力，0-100km/h加速僅2.8秒，極速則高達355km/h，也是迄今為止有史以來最昂貴的Lamborghini車款。

Lamborghini Veneno。(圖：Lamborghini提供)

全球新車售價最昂貴排行：第11~40名

Drako GTE 120萬美元

Mazzanti Evantra Millecavalli 120萬美元

Ferrari LaFerrari 140萬美元

Pagani Huayra 140萬美元

Czinger 21C 170萬美元

Ferrari Monza 170萬美元

Gordon Murray T.33 170萬美元

Koenigsegg Gemera 170萬美元

McLaren Elva 170萬美元

Zenvo TSR-S 170萬美元

Hennessey Venom F5 180萬美元

Bentley Bacalar 190萬美元

SSC Tuatara 200萬美元

Lotus Evija 210萬美元

Ferrari LaFerrari Aperta 220萬美元

Aston Martin Vulcan 230萬美元

McLaren Speedtail 230萬美元

Rimac Nevera 240萬美元

Pininfarina Battista 250萬美元

Ferrari FXX K Evo 260萬美元

Gordon Murray T.50 260萬美元

Lamborghini Countach 260萬美元

Mercedes-AMG Project One 270萬美元

Aston Martin Victor 300萬美元

Koenigsegg Jesko 300萬美元

Aston Martin Valkyrie 320萬美元

W Motors Lykan Hypersport 340萬美元

Pagani Huayra Roadster BC 350萬美元

Bugatti Chiron Pur Sport 360萬美元

Lamborghini Sian 360萬美元

Bugatti Chiron Super Sport 300+ 390萬美元