Nissan Pathfinder推Rock Creek車型 滿足對輕越野渴望

Nissan Pathfinder推出Rock Creek車型。取材自Nissan

北美Nissan 日前宣布，將為2023年式的Pathfinder增添一款Rock Creek越野車型，讓這輛去年才大改款的8人座大型SUV 也能踏入輕度越野的殿堂。新款 SUV將在紐約國際車展上首次亮相，配備動力更強大的引擎、加強的懸吊和粗曠感的視覺調整，讓整體外形更具越野風格。

Nissan Pathfinder Rock Creek。取材自Nissan

Pathfinder Rock Creek在車色上一共有六種顏色和四種雙色調可供選擇搭配。在外觀上Pathfinder Rock Creek將車頭家族化V-motion水箱罩以運動化的黑色系呈現並帶有Rock Creek徽飾。配備可乘載100公斤裝備的管狀車頂行李架和採用全地形輪胎的18吋鎖鍊造型輪圈。

issan Pathfinder Rock Creek。取材自Nissan

除了外觀外，Pathfinder Rock Creek還配備了越野調校的懸吊。得益於15.88mm的高度提升與Pathfinder車系的其他車型相比，Rock Creek離地面高度有顯著的提升。 雖然不像去年在SEMA上首次亮相的Project Overland Pathfinder概念車 的50.8mm升高套件那麼誇張 ，但它肯定是對輕越野有一定的幫助。

Nissan Pathfinder Rock Creek。取材自Nissan

Pathfinder Rock Creek車型更重要的部分則是動力上的提升，3.5升V6自然進氣直噴引擎(VQ35DD)可產生295hp/37.3kg-m的動力，比標準版車型284hp/35.8kg-m略高一些，搭配Nissan的智能AWD系統和九速自排變速箱，並且具有最大6000磅(2721公斤)的拖曳能力。

Nissan Pathfinder Rock Creek。取材自Nissan

Nissan Pathfinder Rock Creek。取材自Nissan

車室內，採用人造皮革和織布材質的組合，座椅和中央扶手上繡有Rock Creek字樣，周圍用上橙色縫線點綴。但12.3吋數位儀表並沒有標配在Rock Creek車型上、而9吋中控螢幕則帶有越野模式的智慧環景。座椅配置方面，標配第二排的船長座椅，這也意味著Rock Creek僅提供7人座車型。

Pathfinder Rock Creek沒有標配12.3吋數位儀表。取材自Nissan

座椅和中央扶手上繡有Rock Creek字樣。取材自Nissan