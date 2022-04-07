我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價2年飆漲逾50% 加拿大打炒房、擬禁外國人買房

南加華人有正職樂當臨演 陪襯明星賺外快 樂此不疲

專注高階市場 Volkswagen八年內要汰除60%內燃機車款

編譯黃淑玲／綜合報導
(取材自Volkswagen)
(取材自Volkswagen)

福斯汽車（Volkswagen）將在2030以前，淘汰數十款內燃機引擎車，總銷售車輛數目減少，專注於生產獲利較佳車款和高階車款。金融時報說，這對曾是標榜「國民車」成為汽車業界市場擴張典範的福斯而言，是個態度逆轉。

福斯財務長Aron Antlitz說：「現在關鍵目標不再是銷售車輛數目或市占率成長，我們更聚焦於品質和利潤。」他表示，福斯旗下品牌的汽油車與柴油車款式至少100種，未來八年在歐洲市場裡，這些品項要減少60%。

(取材自Volkswagen)
(取材自Volkswagen)

金融時報指出，福斯的新策略，是廣泛的汽車業界深刻改變的跡象。以往汽車界以每年銷售更多車輛為尚，即使需要大減價來達標也在所不惜。

為追求在全球市場的領先地位，福斯在北美與南美市場維持著沒有利潤的門面，不顧嚴重虧損，繼續拚命把各種新款車塞到這些市場裡。

新冠疫情加上引發的車用晶片短缺，車廠被迫減產。危機中，車廠發現高階車種在這種非常時期仍能賣得更貴，雖然車子銷量減少，都還能創下空前利潤，貢獻集團獲利的大部分。福斯旗下的豪車品牌奧迪（Audi）與保時捷（Porsche），以及賓士、BMW經驗都相同。

(取材自Volkswagen)
(取材自Volkswagen)

汽車 利潤 疫情

上一則

400公尺直線加速8.72秒 台賽車教父打敗中國網紅

延伸閱讀

臉書對加密幣不死心 Meta規畫「查克幣」用於App內打賞

臉書對加密幣不死心 Meta規畫「查克幣」用於App內打賞
福斯新聞：拜登為杭特的中國事業夥伴兒子寫大學推薦信

福斯新聞：拜登為杭特的中國事業夥伴兒子寫大學推薦信
美英澳合作發展極音速軍力 應對中國擴張

美英澳合作發展極音速軍力 應對中國擴張
福斯、賓士集團 銷日本車款漲價

福斯、賓士集團 銷日本車款漲價

熱門新聞

一位居住在紐西蘭的報紙遞送承包商Graeme Hebley與他的Toyota Corolla締造了200萬公里的里程。（取材自nzherald.co.nz）

這台Toyota Corolla開不壞 里程破200萬公里仍繼續服役

2022-04-03 02:02
大改款美規Honda HR-V亮相。取材自Honda

年輕買家會被吸引？大改款美規Honda HR-V搶先亮相

2022-04-05 02:15
本田和通用兩家汽車公司周二宣布，將聯手開發平價電動車。圖為位於密西根州底特律市中心的通用總部。（路透）

電動小休旅車不到3萬元？本田和通用宣布聯手開發

2022-04-05 22:05
取材自Lotus

600匹馬力續航達600公里 Lotus Eletre展開電能新紀元

2022-04-02 01:45
（取材自Toyota）

Toyota GR Corolla加州全球首發 擁304匹 四驅掀背回歸

2022-04-01 02:20
Waymo自駕車。(路透)

自駕車就要滿街跑 Waymo在舊金山推出載客服務

2022-03-31 00:04

超人氣

更多 >
中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像
習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭
南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死

南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死
華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…

華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…
密蘇里中餐館被寫負評 華人老闆爆內幕：網紅要求打折被我拒絕

密蘇里中餐館被寫負評 華人老闆爆內幕：網紅要求打折被我拒絕