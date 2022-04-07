專注高階市場 Volkswagen八年內要汰除60%內燃機車款

(取材自Volkswagen)

福斯汽車 （Volkswagen）將在2030以前，淘汰數十款內燃機引擎車，總銷售車輛數目減少，專注於生產獲利較佳車款和高階車款。金融時報說，這對曾是標榜「國民車」成為汽車業界市場擴張典範的福斯而言，是個態度逆轉。

福斯財務長Aron Antlitz說：「現在關鍵目標不再是銷售車輛數目或市占率成長，我們更聚焦於品質和利潤 。」他表示，福斯旗下品牌的汽油車與柴油車款式至少100種，未來八年在歐洲市場裡，這些品項要減少60%。

(取材自Volkswagen)

金融時報指出，福斯的新策略，是廣泛的汽車業界深刻改變的跡象。以往汽車界以每年銷售更多車輛為尚，即使需要大減價來達標也在所不惜。

為追求在全球市場的領先地位，福斯在北美與南美市場維持著沒有利潤的門面，不顧嚴重虧損，繼續拚命把各種新款車塞到這些市場裡。

新冠疫情 加上引發的車用晶片短缺，車廠被迫減產。危機中，車廠發現高階車種在這種非常時期仍能賣得更貴，雖然車子銷量減少，都還能創下空前利潤，貢獻集團獲利的大部分。福斯旗下的豪車品牌奧迪（Audi）與保時捷（Porsche），以及賓士、BMW經驗都相同。