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電動小休旅車不到3萬元？本田和通用宣布聯手開發

編譯季晶晶／綜合報導
本田和通用兩家汽車公司周二宣布，將聯手開發平價電動車。圖為位於密西根州底特律市中心的通用總部。（路透）
本田和通用兩家汽車公司周二宣布，將聯手開發平價電動車。圖為位於密西根州底特律市中心的通用總部。（路透）

汽車製造商而言，打造一輛售價便宜還能帶來獲利的車已經很難。由於電池元件成本高，如果想要這輛車是電動的，就更難了。但世上的兩大汽車品牌本田和通用（GM）認為，他們聯手能破解生產低成本電動車的秘訣。

兩家公司周二宣布，將合作開發電動車，目標是銷售數百萬輛的低成本電動車。所有車輛都使用共享的電池架構，但分別懸掛各自的品牌。他們也會設法開發新的、更便宜的電池，以改善性能和永續性。他們已經在研究例如矽、鋰金屬和固態電池在內的新選項。

通用表示，最快2027年會提供售價不到3萬美元（近台幣87萬元）的小型休旅車。生產和銷售計畫從北美地區開始，再擴展到日本、中國和歐洲等市場。本田則謝絕透露此一合作計畫衍生的新車款定價區間。

根據本田副總裁Rick Schostek，兩家公司會共享技術、設計和行銷策略。配備和生產過程則將標準化。

這是透過搭檔合作以降低開發成本，並生產百萬輛車以實現規模經濟，好讓電動車的定價更合理。

本田和通用最早在2013年已開始合作，其中包括燃料電池系統和氫儲存技術。本田2018年加入通用的電動車電池開發，並支持其向全自駕車注入努力。

成本高仍是電動車普及化的障礙。根據Edmunds的數據，2月的新車交易均價為45596美元，電動車均價則是60054美元。電腦晶片等必要部件的短缺，以及通貨膨脹，是成本增加的主因之一。

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