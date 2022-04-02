600匹馬力續航達600公里 Lotus Eletre展開電能新紀元

取材自Lotus

進入電能時代的Lotus，於3月29日在英國 倫敦發表了品牌首款SUV 也是第一輛純電動車 型名為Eletre。原廠賦予Eletre高性能純電Hyper-SUV的美名，就整體數據看，馬力600hp起跳續航里程可達600km，還支援22kW交流充電，若使用350kW充20分鐘即可行駛400km。從各方面看來的確是一輛畫時代的產物。

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雖然大家都知道Lotus已經被中國吉利汽車集團收購，Eletre也將會在中國生產，但原廠強調Eletre是「英國出生、全球成長」的車型，意思是這輛純電SUV是由英國主導設計，但是透過來自世界各地Lotus團隊的工程所生產組裝。

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也因為是由英國團隊所設計，不會因為這輛車是用電能驅動或是採SUV車體就放棄Lotus品牌的核心價值「操控樂趣」。將Lotus的靈魂與SUV的實用性結合，原廠表示Eletre具有量產SUV上最先進的主動空氣動力學套件，讓擁有600hp馬力的Eletre能夠在不到3秒的時間完成0-100km/h加速。

取材自Lotus

Eletre是採用Lotus最新800v電動車平台，該平台使用鋁和高強度鋼材以獲得最佳車體剛性。同時使用扁平的滑板式電池組和電動馬達，讓動力系統可以更接近地面，以創造低重心進而達到Lotus想要的動態性能。

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傳動採4WD四輪驅動設定，一顆馬達驅動前輪，另一顆驅動後輪，電池容量超過100kWh，馬力輸出達到600hp。具有四種駕駛模式，可單獨調整轉向、避震器設置、動力系統和油門踏板響應。這些模式有 Range、Tour、Sport、Off-Road 和 Individual，是所有版本汽車的標準配置。

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此外，這輛全新車型也有以往我們不習慣在Lotus上看到的現代設備，包括電子的車外後視鏡、氣壓懸吊、CDC主動懸吊以及可選的後軸轉向系統、主動防傾桿和主動限滑差速器。

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在充電系統方面，使用350kW的充電可在20分鐘內提供400km的續航里程。在充滿電的形況下WLTP續航里程可達600km。並且標配支援22kW交流充電的能力，可大幅減少充電時間。

取材自Lotus

就尺碼來看，Eletre是一款超過5米的龐大物，長5,103mm、寬2,231mm(配電子後視鏡為2,135mm)，高1,630mm，軸距則達到3,019mm。雖然Eletre擁有氣勢磅礡的車身，但其高度居然還比Porsche Cayenne低了66 mm，可見Lotus對於低重心的堅持。

取材自Lotus

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說到空氣力學，Eletre車身最有趣的設計特點之一是車頂後部的擾流尾翼，它被分成兩組翼狀的造型，好讓Eletre的彈出式車頂LIDAR光學雷達在啟動駕駛輔助時可以清楚偵測到後方的路況。

取材自Lotus

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其他科技部分，包括量產SUV上最先進的主動空氣動力學套件和智慧駕駛輔助技術，透過配備LIDAR光學雷達系統，能夠準確偵測到與物件間的距離，還可以準確地偵測位置和形狀，根據需要從擋風玻璃頂部、後玻璃頂部和前輪拱中露出。

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而Eletre也是Lotus有史以來最科技、最具互聯網功能的產品，支援5G網路，可以通過無線 (OTA) 更新啟用新功能，且配備LIDAR光學雷達意味著Eletre支持點到點的自動駕駛技術，在當地市場法規允許的情況下，可以通過OTA軟體更新添加更多功能。同時，Eletre車主的手機應用程式將包含了駕駛日誌、車輛和充電狀態、遠程功能、定位服務。

Lotus Eletre預計在今年下半年，於中國武漢全新高科技工廠生產，並於2023年正式開始販售。

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