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Toyota GR Corolla加州全球首發 擁304匹 四驅掀背回歸

記者趙駿宏／綜合報導
（取材自Toyota）
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Toyota GAZOO Racing性能車系，繼GR Supra、GR Yaris、GR86後，又將迎來另一款頂尖性能車型「GR Corolla」。Toyota美國時間3月31號在加州長灘舉行了全新 GR Corolla 的全球首發儀式，也剛好在Formula Drift 賽季開幕戰前夕登場。首批GR Corolla預計於2022年下半年在日本上市。

（取材自Toyota）
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Corolla作為Toyota最為耳熟能詳的居家代步車系，其實在過往也有一段輝煌的賽事歷史。在1973年Toyota靠著TE25 Corolla贏得了當年，也是Toyota第一座的WRC賽事冠軍，隨後在1975年Corolla Levin也在1000 Lakes Rally中獲勝，奠定了Corolla車系內部的拉力賽基因。在多年以後，靠著現任社長豐田章男的堅持下，再度將具有WRC血統的運動化性能Corolla帶回車系中，要讓車迷們再度感受到最純粹的日式性能掀背。

（取材自Toyota）
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GR Corolla的動力心臟是GR Yaris代號G16E-GTS的1.6升直列三缸渦輪引擎的加強版，最大馬力為304ps/6,500rpm，最大扭力則來到了37.7kg-m/3,000-5,550rpm，並唯一搭配iMT六速手排變速箱。除此之外為了對應增強的動力，排氣效率也做了提升，配備閥門的三出排氣管可降低排氣壓力和噪音，提供了更凌厲的加速和令人愉悅的轉速延伸聲浪。加上更加優化的GR-FOUR 4WD可調式四輪傳動系統，讓GR Corolla能夠以不同的驅動型式，在各種路面上都能找到最平衡的車身動態。

（取材自Toyota）
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在車體造型上，以Corolla Sport五門掀背為基本車身框架，採用了增強版的TNGA-C平台打造，在車身上增加多處焊點提升車體剛性，保持長軸距(2,640mm)帶來的出色行駛穩定性的同時，通過將前輪距加寬60mm和後輪距加寬85mm，以及前後軸Torsen LSD，提高了高速過彎性能，在激烈操駕的過程中的穩定性和控制力也得到了極大的增強，即使在將車輛推到極限時，也能充滿信心、隨心所欲地駕駛。

（取材自Toyota）
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車身上的各種進氣孔，包括前保險桿、前葉子板和引擎蓋的進氣孔。是原廠設計，保證在各種道路上都擁有良好的冷卻和空氣動力學性能，包括賽道、泥濘路面和積雪的道路。並配備帶有GR字樣前四後二的多活塞卡鉗，提升制動能力。

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其中加強版的GR-FOUR 4WD系統使用電子多片式離合器，像GR Yaris一樣提供可變的前後驅動力。但是，這次將控制驅動力分配的4WD模式與控制油門反應、轉向等的Drive模式分開，以便根據駕駛員的喜好和駕駛環境進行選擇。此外，枕形球襯套的使用與彈簧、減震器和車輪定位的優化相結合，將 GR-FOUR的最佳驅動力充分傳遞到路面。產生了絕佳的過彎性能。

（取材自Toyota）
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此外，車身剛性也得到加強，除了通過豐田元町的GR工廠生產實現的高剛性基本框架外，還在後輪拱之間、底板和油箱前的位置增加了支撐，提高操控穩定性。此外，與 GR Yaris一樣，車頂面板採用SMC工藝成型的CFRP碳纖維製成，形狀自由度高，不僅有助於提高剛性，還有助於減輕重量。

（取材自Toyota）
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進入車內，整體的架構與Corolla Sport大同小異，不過在GR Corolla上多了12.3吋的數位儀表板，能夠透過駕駛模式切換，產生不同的顯示樣貌，中控螢幕則是採8吋設定。座艙內有經過GR字樣點綴的麂皮跑車座椅、GR運動化方向盤、鋁合金踏板和對比色縫線等。

（取材自Toyota）
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儘管GR Corolla是一台不折不扣的性能掀背，但原廠還是替他配備了TSS 3.0駕駛輔助系統，以確保在一般道路上行駛時GR Corolla也能受惠於現代科技的防護與輔助。

Toyota 豐田 加州

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