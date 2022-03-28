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首款美製純電現代汽車？Genesis GV70擬於阿拉巴馬生產

記者黃俐嘉／綜合報導
Genesis GV70據傳今年底前將正式在Hyundai位於美國阿拉巴馬州的工廠在地化生產。（取材自Genesis）
Genesis GV70據傳今年底前將正式在Hyundai位於美國阿拉巴馬州的工廠在地化生產。（取材自Genesis）

隸屬於Hyundai旗下的豪華品牌Genesis，在2020年推出品牌首款休旅GV80後，帶起了品牌整體的銷量表現，而後又再發表了第二款休旅GV70，以及品牌首款建構在E-GMP全球電動車模組化底盤的GV60純電休旅，再加上去年6月正式插旗歐洲市場而帶來的首款獵跑G70 Shooting Brake，讓原本只有三款房車在販售的Genesis，產品陣容瞬間豐富了起來。

Genesis GV60。（取材自Genesis）
Genesis GV60。（取材自Genesis）

南韓總統文在寅在去年5月受美國總統拜登之邀，連同南韓四大財閥一起進行了訪美行程，這之中包括了Hyundai Motor Group現代汽車集團會長鄭義宣，當時Hyundai也已確認計畫在2025年內於美國投資74億美元生產電動車，並針對阿拉巴馬工廠進行升級。就在眾人認為首款於美國在地化生產的Hyundai電動車，會是近期好評齊發的IONIQ 5時，但根據多數韓媒報導指出，將成為第一部於美國「國產化」製造的純電車其實是Genesis GV70。

Hyundai IONIQ 5。（取材自Genesis）
Hyundai IONIQ 5。（取材自Genesis）

Genesis並未針對品牌純電車另取新車名，或許便與品牌計畫在2030年轉型為純電品牌有關，因此，近期於南韓正式發售的純電GV70車名，仍與內燃機版本相同，沒有對此增加Electric或更名為eGV70，這些應該都屬品牌的長期產品策略之一。

純電版Genesis GV70。（取材自Genesis）
純電版Genesis GV70。（取材自Genesis）

目前，所有輸往海外市場的Genesis新車，都是在Hyundai位於南韓的蔚山工廠所製造，而Hyundai譜出在美直接生產純電動車的計畫，據悉都是與當地日漸增長的電動車需求有關，且拜登亦立下美國到2030年時，市場中有一半新車都必須是電動車的宣言，若在當地直接生產還可能讓消費者獲得電動車購車補貼。

純電版Genesis GV70。（取材自Genesis）
純電版Genesis GV70。（取材自Genesis）

Hyundai決定先將純電GV70導入位於美國阿拉巴馬工廠生產的計畫，除了加快Genesis步入純電品牌的速度外，亦能同時鞏固其在美國高端市場的地位。不過，在去年就傳出將於海外生產純電車的計畫後，現代汽車在南韓的工會卻出現反彈聲浪，工會認為電動車都應該要在自家工廠生產才對，而目前Hyundai仍在與工會溝通協調中；另一方面，純電版Genesis GV70計畫於今年底正式在美國量產。

純電版Genesis GV70最快在今年底前就會在美國生產。（取材自Genesi...
純電版Genesis GV70最快在今年底前就會在美國生產。（取材自Genesis）

純電版Genesis GV70在前、後軸各配置一具電動馬達，使其可輸出最大馬力429hp/71.4km，若使用了Boost增壓功能，還能將最大馬力提升至483hp。這輛韓系豪華純電休旅搭載77.4kWh容量的鋰電池組，根據原廠提供的資訊顯示，純電GV70在滿電狀況下最遠可跑約400公里，又因支援400V/800V多重充電系統，透過350kW輸出功率的快速充電系統更可在18分鐘內將電量從10%補充至80%，當然也提供了V2L的功能 (車外、車內皆有)。

Genesis GV70也有提供V2L雙向供電功能。（取材自Genesis）
Genesis GV70也有提供V2L雙向供電功能。（取材自Genesis）

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