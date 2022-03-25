賓士美國製純電休旅 全新Mercedes-Benz EQS SUV預約4月登場

全新Mercedes-Benz EQS SUV純電休旅預約四月登場。（取材自Mercedes-Benz）

德國三芒星的EQ Family純電家族自EQC打頭陣後，如今已陸續發表了EQA、EQB、EQV、EQS與EQE，其中，Mercedes-Benz更計畫將於今年發表兩款名為EQS SUV 、EQE SUV的純電休旅 ，如此一來，品牌的純電休旅將會一舉增加到了四款，與另外兩間德系豪華品牌的競爭不相上下。

根據外媒的最新報導顯示，Mercedes-Benz計畫將在4月19日揭開的北京車展中發表全新EQS SUV (但可能是先以概念車身分登場)，不僅如此，這輛代表著品牌旗艦純電休旅的EQS SUV，預估在六月時還將進入Mercedes-Benz位於美國阿拉巴馬州 的Vance工廠量產，該廠區目前亦負責生產EQS與EQE兩款純電房車。

全新Mercedes-Benz EQS SUV將會在美國進行生產作業。（取材自Mercedes-Benz）

儘管目前關於賓士EQS SUV的詳細規格仍未明朗，但參照同樣屬於旗艦等級的EQS純電房車，預期全新EQS SUV將會提供兩種動力配置，其一為後軸配置電動馬達的後驅車型，最大馬力可達到329hp (EQS 450+)，另一種則為前、後軸各配置一具電動馬達，雙馬達特性使其成為一輛四輪驅動純電休旅，預估最大馬力將能達到516hp (EQS 580 4MATIC+)。

續航能力部分，全新EQS SUV所搭配的鋰電池組理應會與EQS純電房車相同，配備一顆容量達到107.8kWh的鋰電池，在歐洲WLTP標準測試之下，EQS最大續航距離達到了770公里！若使用200kW直流快充系統，則僅需充電15分鐘就能再增添300公里的續航里程，而使用110kW快充系統也只需35分鐘就能將電量自10%補充至80%。更多詳細資訊似乎要等到接近發表時原廠才會另行公布。