Audi考慮進軍Pickup皮卡市場？概念車傳近期發表

德國Audi奧迪汽車執行長Markus Duesmann在公司年度媒體會議上證實了該品牌正在考慮增加全新pickup皮卡車型產品。(圖：Audi提供)

德國Audi奧迪汽車 執行長Markus Duesmann在公司年度媒體會議上證實了該品牌正在考慮增加全新pickup皮卡車型產品，執行長接著又暗示全新Audi皮卡概念車 可能很快就會與大家見面了。

根據英國Autocar網站的報導指出，當被問到全新pickup皮卡車型推出的可能性時，Audi奧迪汽車執行長Markus Duesmann表示不能保證Audi會打造一款全新皮卡，但該團隊正在研究中。執行長先生接著暗示Audi奧迪汽車將很快發表一輛皮卡概念車。在場的Bentley賓利汽車執行長Adrian Hallmark開玩笑說他不希望Bentley會推出皮卡車型。

即將推出的概念車將是Audi奧迪汽車史上的第一款pickup皮卡，雖然我們不清楚他的車身其尺，但可以根據Volkswagen Group福斯集團的模組化共用底盤平台來推測。如果是ICE內燃機動力車型的話，最合理的選擇是與第二代Volkswagen Amarok共用底盤與零件，進軍包含有Toyota Hilux、Isuzu D-Max以及Mitsubishi Triton / L200等重量一噸等級的皮卡級距。

(取材自carscoops)

從Audi皮卡車型的發布時間來評估，推出全電動車 款將是更合理的選擇。Audi奧迪團隊可選擇包含MEB 和PPE等Volkswagen Group福斯的MEB或PPE等多款電動車底盤平台。以上兩平台皆可調整不同尺寸與通力輸出並提供AWD四驅功能。Audi已宣布將於2026年推出最後一款ICE內燃機動力車型，並於2030年初轉換為全電能動力車型的品牌，因此推出全電動皮卡對於Audi來說是比較合理的。該車款將與Ford福特 F-150 Lightning、Tesla特斯拉Cybertruck以及GMC Hummer EV等全電動皮卡 競爭。

說到豪華品牌皮卡，大家應該還記得德國Mercedes-Benz賓士汽車於2017年7月開始生產的X-Class。與Nissan日產Navara和Renault雷諾Alaskan共用底盤與零件的Mercedes-Benz X-Class皮卡最後因銷售不佳，於2020年5月正式停產。