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首輛獵跑有望進軍北美？Genesis G70摘英旅行車大獎

記者黃俐嘉／綜合報導
Genesis G70 Shooting Brake獲得2022英國年度旅行車大獎。(取材自Genesis Europe)
Genesis G70 Shooting Brake獲得2022英國年度旅行車大獎。(取材自Genesis Europe)

隸屬Hyundai Motor Group旗下的豪華品牌Genesis，在去年上半年宣布正式進軍歐洲市場後，便隨即於7月初帶來品牌首部旅行車，同時亦是目前僅在歐洲販售的Genesis G70 Shooting Brake豪華獵跑！而這輛豪華旅行車最近也帶來了一項好消息。

就在Hyundai IONIQ 5榮獲2022英國年度風雲車大獎之際，其實細項中的「Best Estate」最佳旅行車部份，由同集團的Genesis G70 Shooting Brake奪下。在2022第一季就囊獲大獎的Genesis，對此表示這是品牌的一大肯定，獲獎的同時也代表著G70 Shooting Brake獲得了英國媒體的認可。而原廠讓這輛豪華獵跑率先於歐洲販售，無疑是瞄準了德系豪華對手們的碗公軍團。

Genesis G70 Shooting Brake是品牌首款旅行車。(取材自G...
Genesis G70 Shooting Brake是品牌首款旅行車。(取材自Genesis Europe)

G70 Shooting Brake是Genesis進軍歐洲市場的第五款新作品，整輛車其實是建構於G70 Sedan之上，所以在內裝配置部分與G70 Sedan基本上是相同的，除了行李箱空間因為旅行車的緣故而提升40%外，G70 Shooting Brake美背獵跑的尺碼與G70也完全相同，車長4,685mm、車寬1,850mm、車高1,400mm、軸距2,835mm。

右駕Genesis G70 Shooting Brake在英國提供了兩種動力車型，一種為2.0升T-GDi渦輪增壓四缸汽油引擎 (最大馬力249hp/36kgm)，另一款則為2.2升CRDi渦輪柴油引擎 (最大馬力199hp/45kgm)，兩具引擎皆配置八速自排變速箱。汽油版本售價35,250英鎊，柴油車型售價則為37,600英鎊 。

Genesis G70 Shooting Brake。(取材自Genesis E...
Genesis G70 Shooting Brake。(取材自Genesis Europe)

另外，根據一些小道消息指出，Genesis打算將這輛豪華獵跑導回自家韓國市場販售，且計畫登陸北美市場展開銷售，不過這兩個市場的消費者對於旅行車的接受度並不高，尤其旅行車在自家韓國市場的銷量相當低迷，但或許原廠會因應這兩大市場為G70 Shooting Brake推出專屬的版本也說不定，因為Genesis品牌長Luc Donckerwolke在接受外媒訪問時也並未把話說死。

G7 英國 Hyundai

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