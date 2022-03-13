進軍跑旅界 全新Peugeot 4008偽裝車首次被捕獲

新世代Peugeot 308。取材自Peugeot

目前市場中仍是最主流車型的休旅 車，讓許多車商紛紛對此投入了更多資源，就連跑車品牌Aston Martin、Lamborghini也都在近年內推出了品牌首款休旅，而法系車廠Peugeot在先前更是盛傳將為品牌投入一輛全新跑格休旅，如今在偽裝車亮相街頭後，證實了這間法國車商即將踏入跑旅市場。

全新跑格休旅Peugeot 4008偽裝車首次捕獲。取材自Carscoops

事實上，Peugeot 4008的這個車名曾於2012年至2017年間出現在市場上，不過原有的4008後來在2018年就被現有的3008取而代之。但隨著休旅市場熱絡蓬勃，Peugeot終於要再推出一款全新休旅來面對同級距的對手們，而這輛新休旅也將繼承4008車名，只不過車型式樣換成了當今相當流行的Coupe-SUV ！

Peugeot 4008將會是一輛Coupe-SUV。取材自Carscoops

這輛偽裝衣包覆相當緊實的全新Peugeot 4008，雖然沒辦法看出太多細節，但這無疑將是Peugeot品牌第一款跑旅。據外媒報導指出，4008將有可能採用與Peugeot 308、DS 4相同的EMP2底盤平台打造，而這也讓全新Peugeot 4008更將與308有所連結，當然，目前在外觀上非常耀眼又令人深刻的獅牙造型LED日行燈，肯定也會出現在全新Peugeot 4008身上。

全新Peugeot 4008將與308共用EMP2模組化底盤平台。取材自Carscoops

取材自Peugeot

另外，由於將建構於EMP2平台的緣故，估計這輛全新法系跑旅未來也會擁有諸多複合式動力車型可選擇。參照目前Stellantis繁星聯盟中的PHEV插電式油電混合車型，前驅車型的綜效馬力有180hp、225hp兩種選擇，而四輪驅動車型的綜效馬力則提升至300hp、360hp，而不論是何種動力輸出，這些PHEV所搭載的內燃機皆是1.6升PureTech渦輪增壓四缸引擎。

Peugeot 4008預想圖 (非實車樣貌)。取材自Peugeot

Peugeot 308。取材自Peugeot

儘管一些法國媒體認為全新Peugeot 4008上市後的最直接競爭對手為Renault Arkana (雷諾三星 XM3，是從韓國釜山出口至歐洲販售)，但有鑑於近期Peugeot品牌定位漸往高端市場發展，部分外媒認為Peugeot 4008未來將可能正面迎戰如Audi Q3 Sportback、BMW X2、Mazda CX-30等對手。另外，全新Peugeot預計會在今年底或2023年春季時亮相，隨後將於歐洲市場率先販售。