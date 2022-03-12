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長途旅行純電跑旅 Skoda Enyaq Coupe iV捷克量產啟動

記者張振群／綜合報導
外觀更流線且跑格鮮明的Skoda Enyaq Coupe iV，日前於捷克當地啟動量產作業。圖：SKODA提供
外觀更流線且跑格鮮明的Skoda Enyaq Coupe iV，日前於捷克當地啟動量產作業。圖：SKODA提供

身為品牌創立125年以來首款純電休旅的Skoda Enyaq iV，在2020年9月發表之際就備受各界矚目。為能滿足各種買家不同的用車需求，Skoda Enyaq iV提供50 iV、60 iV、80 iV、80x iV以及RS iV不同電池容量與動力車型可選，並於今年初追加外觀造型更動感且流線的Skoda Enyaq Coupe iV跑旅版可選。

Skoda汽車日前宣布，Enyaq Coupe iV已經開始在捷克Mlada Boleslav廠開始量產，不僅是歐洲地區在德國以外具備MEB電動車模組化平台生產能力的車廠，在2000名員工努力下，預計一天能有120輛Skoda Enyaq Coupe iV的下線能力。同時，此產線還負責Skoda Enyaq iV、Octavia和Octavia A iV的生產作業。

Skoda Enyaq Coupe iV已經開始在捷克Mlada Bolesla...
Skoda Enyaq Coupe iV已經開始在捷克Mlada Boleslav廠開始量產，預計一天能有120輛的下線能力。圖：SKODA提供

對此，Skoda生產和物流董事會成員Michael Oeljeklaus表示：去年我們共生產了5萬輛Skoda Enyaq Coupe iV，現在Enyaq Coupe iV加入後將再提升至新的水平，並祝賀生產團隊順利完成生產前準備作業。鑒於Skoda Enyaq iV的成功，現在跑旅版Enyaq Coupe iV也在品牌核心生產基地製造，對我們來說是莫大的榮幸。

Skoda生產和物流董事會成員Michael Oeljeklaus表示：去年我們...
Skoda生產和物流董事會成員Michael Oeljeklaus表示：去年我們共生產了5萬輛Skoda Enyaq Coupe iV，現在Enyaq Coupe iV加入後將再提升至新的水平，並祝賀生產團隊順利完成生產前準備作業。圖：SKODA提供

擁有雙門跑車線條的Skoda Enyaq Coupe iV，將運動化造型與寬敞車室空間作結合，提供570L後行李廂容積表現。同時，全景玻璃車頂不僅是標準配備，更是Skoda旗下產品中面積最大的。與Skoda Enyaq iV相比，Enyaq Coupe iV擁有更低的0.234cd風阻係數，不僅提升電動車續航效能（最大545km），更特別適合長途旅行之用。

Skoda Enyaq Coupe iV將運動化造型與寬敞車室空間作結合，提供5...
Skoda Enyaq Coupe iV將運動化造型與寬敞車室空間作結合，提供570L後行李廂容積表現。 圖：SKODA提供

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