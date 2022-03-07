蘋果與韓企密謀關鍵材料 首輛Apple Car 2024年推出

市場正密切關注蘋果Apple Car發展，南韓媒體BusinessKorea報導，蘋果正與一家南韓企業討論應用於Apple Car的關鍵材料「FC-BGA基板」供應，該企業已與Apple Car開發人員交換了FC-BGA樣品，並通過初步質量測試。路透

市場正密切關注蘋果Apple Car發展，南韓 媒體BusinessKorea報導，蘋果正與一家南韓企業討論應用於Apple Car的關鍵材料「FC-BGA基板」供應，該企業已與Apple Car開發人員交換了FC-BGA樣品，並通過初步質量測試。

香港經濟日報報導，早有消息指出，蘋果將於今年內完成Apple Car供應鏈管理系統並開發原型車，預計蘋果最快於2024年推出Apple Car，這次的「FC-BGA基板」為製造自動駕駛汽車時，所需要的關鍵材料之一。

報導指出，蘋果之所以搶在其他零部件製造商之前選擇基板製造商，是因為基板短缺。

日本和台灣企業生產 FC-BGA 基板比南韓企業更早，占有率比南韓企業高。但蘋果卻以技術開發速度快、交貨速度快等優點給這家南韓公司打了高分。

蘋果認為該南韓公司在其他高附加值基板領域更具有競爭力，因此可以在 FC-BGA 基板領域迅速獲得國際競爭力。

報導還指出，蘋果正在討論對這家南韓公司的股權投資。

Apple Car 的規格尚未最終確定，蘋果將在 2022 年底前完成 Apple Car 的供應鏈管理系統，並開始開發原型。