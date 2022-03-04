Dodge打造新電動肌肉車 喊話將發出「令人震驚」聲浪

Dodge Challenger SRT Super Stock。（取材自Dodge）

Stellantis繁星聯盟的首席執行長Carlos Tavares語出驚人的表示，旗下美國品牌Dodge正在打造一款全新的電動肌肉 車，並且能發出，「令人震驚」的聲浪。看到這裡，應該大部分的人都會冒出「這個人到底在講什麼鬼東西的想法」，即使是最狂熱的肌肉車迷也會感到驚訝。

Dodge Charger SRT Hellcat Redeye。（取材自Dodge）

Tavares接受《Automotive News》採訪時透露：「我們正在創造一種你無法想像的聲音，這是一件令人震驚的事情。」這也透露了Dodge正在想辦法根據駕駛使用車的情況來讓電動車 擁有聲浪。

Dodge正在調整產品陣容以適應即將到來的電動車時代，但以肌肉車聞名的Dodge似乎還沒有準備告別肌肉車，尤其是令人陶醉的Hellcat車型。不過，Tavares引用公司的研究表明，30多歲的消費者對電動肌肉車的想法持開放態度。

Dodge表示他們的電動肌肉車將發出「令人震驚」的聲浪。（取材自Dodge）

但可以肯定的是，隨著電動車技術的成熟，電動車已在直線加速上有優異表現，而在電動車來臨前，直線加速一直以來都是肌肉車的地盤。Ford和GM都在生產專為拖曳設計的高性能電動車，加上Tesla 擁有驚人的零四加速成績，從某種意義上說，電動肌肉車已經存在。

Dodge Challenger SRT Hellcat。（取材自Dodge）

Dodge將在2024年推出電動肌肉車，從最近的預告照看來，其設計靈感來自於1968年的Charger。不過，雖然Dodge正在發展電動車，但Dodge首席執行長Tim Kuniskis暗示電動肌肉車不會扼殺現行款Charger和Challenger，這也代表這類大V8引擎肌肉車還有時間可以與電動車共存一段時間。