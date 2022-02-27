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電氣化新選擇？Renault全新「氫氣引擎」概念車5月登場

記者黃俐嘉／綜合報導
Renault將於五月發表一輛搭載「氫氣引擎」的全新概念車。（取材自Renault）
Renault將於五月發表一輛搭載「氫氣引擎」的全新概念車。（取材自Renault）

隨著環保法規愈趨嚴苛，減少碳排量、達成碳中和已漸漸成為各車商未來努力的目標，如品牌在一定時間內推出數款純電動車、立下品牌純電化的時程等，法系車商Renault在去年也公布了品牌的電動化藍圖，並立下到了2030年整個Renault集團將有90%的車款為電動車。

（取材自Renault）
（取材自Renault）

不過就在近日，Renault突然在自家官方新聞網預告5月將推出一款前所未有的概念車，且說明這輛概念車將是品牌作為永續發展的戰略產品，而這輛車名尚未公布的概念車更是採用「氫氣引擎」，展現了另一種氫能源的使用方式。

（取材自Renault）
（取材自Renault）

這具氫氣引擎與Toyota Mirai、Hyundai Nexo氫燃料車不同，因為他們的架構上仍是配置了燃料電池，在加了氫氣之後與氧的化學反應將產生電能與水，再以電能來驅動車輛。

Hyundai Nexo。（取材自Hyundai）
Hyundai Nexo。（取材自Hyundai）

Renault雖然尚未針對這具氫氣引擎做更詳細說明，但可以參考的是先前Toyota以GR Yaris H2作為範例，其搭載原本的G16E-GTS 1.6升三缸渦輪增壓引擎作為基礎，再經過噴射系統與引擎內部改造後，成為一輛能夠使用氫氣作為燃料的引擎，是屬於內燃機架構的車款。而Toyota這具氫引擎唯一與Mirai相同的地方為都需添加氫氣。

Toyota GR Yaris H2。 （取材自Toyota）
Toyota GR Yaris H2。 （取材自Toyota）

此外，Renault對此亦表示這項概念將是品牌於2030年實現全電能組合目標的一部分，並且稱呼這輛搭載氫氣引擎的車款為「前所未有的概念車」。但除此之外就沒有更多的訊息了，其餘車款的細節或許能在5月發表前陸續釋出。

Renault 5 EV Concept。（取材自Renault）
Renault 5 EV Concept。（取材自Renault）

概念車 Toyota 電動車

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