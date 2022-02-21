美國消費者現在很難用「標價」買到新車

零件短缺導致新車市場供不應求，現在美國消費者須用比「標價」更高的價格才能買到新車，尤其是休旅車和 皮卡。路透

一年以前，幾乎沒有人在購買新車時按照「標價」付款。但現在，如果能以汽車 製造商建議的零售價格買到新車，就算運氣不錯了。

CNN商業新聞報導，根據追踪汽車排名和價格的線上網站 Edmunds ，新車定價變動的最顯著跡象，可能是80%新車購買者在1月份支付的車款高於製造商的建議零售價（MSRP），也就是一般所說的標價。

這是零件短缺（尤其是電腦晶片短缺）導致汽車製造商暫停工廠生產的最新影響，連帶使經銷商可賣的車輛數量變少，無法滿足客戶需求。

這導致1月的平均交易價達到45,717美元，比建議零售價高出728美元。與一年前的1月相比，價格漲了近6,000 美元，漲幅達15%；相較於2020年1月（疫情開始衝擊汽車產業之前），現在的平均售價高出約7,500美元。一年前，只有 2%買家支付的購車款高於建議零售價，當時買家平均支付的費用比標價少約2,150美元。

Edmunds資深經理Ivan Drury說，需求已經達到頂峰，而供應一直處於吃緊狀態。他說，如果買家不願意支付高於標價的車款，經銷商非常有把握很快就會找到另一個買家。

他說，「我們說的是，新車在（經銷商）停車場的時間平均只有10到11天。我們從未見過這種情況」。

定價上漲的原因之一，是愈來愈多消費者購買高檔休旅車（SUV）和皮卡車（pickup），並且減少購買通常較便宜的轎車。 買家還挑選更昂貴的汽車選項配備，例如能使車輛更安全的自動煞車和車道偏離警告等系統。

但更大的原因是汽車短缺。對汽車買家而言，唯一的好消息是二手車 價格上漲速度比新車快，因為二手車市場的供應更加吃緊。根據 Edmunds，去年以舊換新的折價平均增加了8,000美元。

當前市況的最大贏家是汽車經銷商，而非汽車製造商。在特斯拉 推出其自營店並直接賣車給消費者之前，所有汽車製造商都使用一個獨立企業網路賣汽車給美國買家。經銷商會以固定價格汽車向製造商批發汽車，而消費者支付的車款是後來與經銷商協商出來的。