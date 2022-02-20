第4款美國製的Kia 大改款美規Sportage喬州正式投產
建構新底盤、有著全新面貌與動力編成選擇的第五代Kia Sportage，去年下半年於自家南韓市場首發後，美規版本也於秋季時登場，不過大改款美規Sportage直到了今年2月才正式投產，為Kia America在喬治亞州西點的工廠帶來了全新面孔。
會說是「全新面孔」是因為邁入第五代的Sportage，其美規版本是自1994年進軍美國市場後，首次在當地「國產化」製造。尤其現階段汽車市場仍普遍受到晶片短缺影響，而使得交車期大亂的情況，Sportage直接在美國當地生產的策略對於Kia而言絕對是利大於弊，因為另一個原因是看好了Sportage的銷量表現。
去年品牌在美國最暢銷的休旅並非北美市場專屬且充滿越野風的大個子Telluride，而是售出94601輛的Sportage，展現了這輛休旅在美國的高人氣，這也是Kia決定要將第五代Sportage就地生產的原因之一。另外，美規Kia Sportage與韓版車型相同，軸距皆是2755mm的長軸版本，與歐規2680mm的短軸軸距不同。
大改款美規Kia Sportage提供多種車型選擇，除了既有的LX、EX、SX、SX-Prestige外，美規Sportage部分更選擇以因大改款而首度增加的X-Line車型做延伸，推出了強調越野氣息的X-Line、X-Pro與X-Pro Prestige，使得美規Sportage一口氣擁有七種車型供消費者挑選。而成為第一輛下線的美製Sportage，即為身穿叢林綠塗裝的X-Pro Prestige車型。
新世代美規Kia Sportage動力編成除了提供一具最大馬力可達到187hp的2.5升GDi直列四缸自然進氣汽油引擎外，近期又新增了綜效馬力可達226hp，結合Hybrid油電系統的1.6升SmartStream T-GDi直列四缸渦輪增壓引擎，另外亦增加了Plug-in Hybrid插電油電混合系統的Sportage PHEV，為大改款美規Sportage帶來更多元化的動力選擇。
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