第4款美國製的Kia 大改款美規Sportage喬州正式投產

新世代Kia Sportage近日正式於Kia位在美國喬治亞州西點的工廠下線。（取材自Kia）

建構新底盤、有著全新面貌與動力編成選擇的第五代Kia Sportage，去年下半年於自家南韓市場首發後，美規版本也於秋季時登場，不過大改款美規Sportage直到了今年2月才正式投產，為Kia America在喬治亞州 西點的工廠帶來了全新面孔。

Sportage成為Kia第四部在美國量產的車款。（取材自Kia）

會說是「全新面孔」是因為邁入第五代的Sportage，其美規版本是自1994年進軍美國市場後，首次在當地「國產化」製造。尤其現階段汽車 市場仍普遍受到晶片短缺影響，而使得交車期大亂的情況，Sportage直接在美國當地生產的策略對於Kia而言絕對是利大於弊，因為另一個原因是看好了Sportage的銷量表現。

大改款美規Kia Sportage共有七種車型讓消費者選擇。（取材自Kia）

去年品牌在美國最暢銷的休旅 並非北美市場專屬且充滿越野風的大個子Telluride，而是售出94601輛的Sportage，展現了這輛休旅在美國的高人氣，這也是Kia決定要將第五代Sportage就地生產的原因之一。另外，美規Kia Sportage與韓版車型相同，軸距皆是2755mm的長軸版本，與歐規2680mm的短軸軸距不同。

美規Kia Sportage與韓版車型相同皆採用2,850mm長軸距版本。（取材自Kia）

大改款美規Kia Sportage提供多種車型選擇，除了既有的LX、EX、SX、SX-Prestige外，美規Sportage部分更選擇以因大改款而首度增加的X-Line車型做延伸，推出了強調越野氣息的X-Line、X-Pro與X-Pro Prestige，使得美規Sportage一口氣擁有七種車型供消費者挑選。而成為第一輛下線的美製Sportage，即為身穿叢林綠塗裝的X-Pro Prestige車型。

大改款美規Kia Sportage。（取材自Kia）

美規Kia Sportage日前正式投產，開始第四款於美國在地化生產的起亞。（取材自Kia）

新世代美規Kia Sportage動力編成除了提供一具最大馬力可達到187hp的2.5升GDi直列四缸自然進氣汽油引擎外，近期又新增了綜效馬力可達226hp，結合Hybrid油電系統的1.6升SmartStream T-GDi直列四缸渦輪增壓引擎，另外亦增加了Plug-in Hybrid插電油電混合系統的Sportage PHEV，為大改款美規Sportage帶來更多元化的動力選擇。