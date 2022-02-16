敲定3月揭曉 Maserati Grecale無預警現身義大利街頭

Maserati Grecale無預警現身義大利蒙地拿街頭。（圖：Maserati提供）

原定去年11月中旬發表的Maserati Grecale新休旅 ，因為受到車用晶片短缺影響延至今年春季才會正式亮相。為了不讓期待的車迷等候太久，Maserati從年初就開始釋放各項訊息，包括雪地嚴寒測試等畫面，對外表明Maserati Grecale已經蓄勢待發。日前，Maserati Grecale更是毫無預警地現身在義大利 蒙地拿街頭。

Maserati全新SUV Grecale 在迎來全球首映前，挾帶勢不可擋的氣勢現身義大利蒙地拿街頭。在Maserati百年輝煌歷史及眾海神艦隊的引領下，Grecale已順勢啟航。在“Everyday Exceptional”的卓越精神下，由Grecale的設計師、製造商，具體實踐於日常生活及研發製造的每一處細節。

Maserati將Grecale一系列技術規格資訊，藏身於偽裝外觀上，唯一接露的訊息僅有:「Hi! 我是Maserati Grecale。我不能告訴你更多」。（圖：Maserati提供）

Maserati全新SUV Grecale 在迎來全球首映前，挾帶勢不可擋的氣勢現身義大利蒙地拿街頭。 圖／Maserati提供

這一次，Maserati將Grecale一系列技術規格資訊，藏身於偽裝外觀上，唯一接露的訊息僅有:「Hi! 我是Maserati Grecale。我不能告訴你更多」，所有謎題及遺漏的訊息，都將在3月22日揭曉。