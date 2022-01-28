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美國2022年式賓士C-Class春天上市 C300售價4.3萬起

記者趙駿宏／綜合報導
Mercedes-Benz C300(圖為歐規車型)。(取材自Mercedes-Benz)
Mercedes-Benz C300(圖為歐規車型)。(取材自Mercedes-Benz)

Mercedes-Benz賓士W206世代C-Class於2021年初發表，美國市場選在今年以2022年式導入販售，日前也公布了C300 Sedan的價格與配備表，最入門車型售價為4萬3550元起。

2022年式美規C300入門等級Premium車型，後驅C300 的起價為4萬3550 美元，四輪驅動C300 4MATIC的起價為 4萬5550 美元，它標配 12.3吋數位儀表板和11.9吋大型中控螢幕，並搭載最新版本，附有指紋掃描功能的MBUX娛樂資訊系統。

美規C300標配 12.3吋數位儀表板。(取材自Mercedes-Benz)
美規C300標配 12.3吋數位儀表板。(取材自Mercedes-Benz)

除此之外，包括無線Apple CarPlay和Android Auto、雙前排加熱座椅、天窗、18吋輪圈、帶有自動遠光燈輔助的LED頭燈、車室氣氛燈、駕駛模式選擇、最新的Keyless套件以及所有的駕駛輔助系統，全數應有盡有。

下一個等級為Exclusive，後驅車型的起價為4萬5800美元，四驅車型4MATIC的起價為4萬7800美元。新增PARKTRONIC停車輔助系統、具有 Guard 360˚ 安全功能的環景系統、進階版的室內氣氛燈、發光迎賓踏板、無線充電和柏林之音 3D環繞音響系統。

2.0升4缸渦輪增壓引擎和搭配48V輕油電系統提供動力，總輸出功率為258hp馬...
2.0升4缸渦輪增壓引擎和搭配48V輕油電系統提供動力，總輸出功率為258hp馬力和40.8kg-m的扭力。(取材自Mercedes-Benz)

最高階等級為Pinnacle，後驅車型的起價為4萬7500美元，四驅4MATIC的起價為4萬9500美元。它包括 Premium和Exclusive等級所有的內裝配備，加上帶有 MBUX AR擴增實境影像HUD顯示。

而目前美規新世代C-Class僅提供C300車型，三種C300車型等級均由同一具的 2.0升4缸渦輪增壓引擎和搭配48V輕油電系統提供動力，總輸出功率為258hp馬力和40.8kg-m的扭力。

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