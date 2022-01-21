雙門版Mazda 3正在開發中？專利註冊圖透露玄機

雙門Mazda 3示意圖(非真實車款)。 (取材自CarBuzz)

現行款Mazda 3於2020年中推出2.5 Turbo版本後，終於能讓喜歡Mazda的車迷們繼MPS後再次體驗擁有充沛動力的掀背運動車款。但這可能還只是前菜，因為近期外媒CarBuzz居然在美國專利商標局和歐洲專利局發現Mazda居然送交了雙門Mazda 3的註冊圖！

在公布的文件中，即便沒辦法看見車輛完整的樣貌。但從基本車身輪廓可以明顯看得出來它就是Mazda 3，並有描述雙門車身的細節。從另一張車門結構圖看見，較長的車門裡的阻尼器或鉸鏈機構，都顯示出這扇門就是Coupe車型上常常使用的無窗框車門。

如果以2.5T Mazda 3為基礎，推出雙門版車型，甚至把動力輸出往上提升，這樣是不是很吸引人呢？但也有部分外媒保持著不同的看法，認為這個註冊文件僅僅是煙霧彈，因為無論是從全球汽車 市場，或是性能鋼砲範疇，雙門車型的銷售量都在逐漸式微當中，已經愈來愈少車廠打造雙門掀背車款。

而在這文件曝光的當下，Mazda的另一份專利註冊圖則曝光了一款三轉子後輪驅動跑車變速箱，說不定這個無窗框車門的設計是要用在另一款純正的跑車上頭嗎？不過無論是要推出Mazda 3 Coupe或是另一款運動型跑車，肯定都會是喜歡日本 性能車車迷的一大福音。