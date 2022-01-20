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限量750台 保時捷慶Porsche Design50周年 推紀念車款

記者張振群／綜合報導
保時捷慶祝Porsche Design五十年，限量推出911 Edition 50 Years Porsche Design紀念車款，以及一台1972年與Porsche Design成立同年並由保時捷經典車部門修復完成的911 S 2.4 Targa。(圖:Porsche提供)
保時捷慶祝Porsche Design五十年，限量推出911 Edition 50 Years Porsche Design紀念車款，以及一台1972年與Porsche Design成立同年並由保時捷經典車部門修復完成的911 S 2.4 Targa。(圖:Porsche提供)

保時捷慶祝Porsche Design五十周年，帶來兩部非常特別的車款：限量推出911 Edition 50 Years Porsche Design紀念車款，以及一台1972年─與Porsche Design成立同年並由保時捷經典車部門（Porsche Classic）修復完成的911 S 2.4 Targa，格外具有歷史意義。

這兩款車的內裝和外觀均以黑色調主題互相搭配，亦呼應了Ferdinand Alexander Porsche教授（Professor Ferdinand Alexander Porsche，以下簡稱F.A. Porsche）於1972年設計的經典錶款Chronograph I。除了這兩台特別車款以外，Porsche Design亦推出限量錶款Chronograph I–1972。保時捷博物館同步策劃相關特別展覽慶祝，將於2022年1月19日盛大開展。

保時捷911 Edition 50 Years Porsche Design紀念...
保時捷911 Edition 50 Years Porsche Design紀念車款多處特色可見F.A. Porsche的設計啟發，全球限量750台。(圖:Porsche提供)

「當你反思事物的功能時，其形態會自然產生。（“When you rethink the function of something, the form sometimes emerges as if by itself”）」F.A. Porsche的理念至今仍驅動著Porsche Design工程師和設計師。F.A. Porsche與弟弟Hans-Peter於1972年共同創立了Porsche Design，這位保時捷911的設計師希冀這間公司能將保時捷的精神落實於汽車產品以外，如今Porsche Design 已成為國際知名的高級生活風尚品牌，其產品以強大機能、耐用度，以及純粹美學而聞名。

保時捷911 Edition 50 Years Porsche Design紀念車款多處特色可見F.A. Porsche的設計啟發，全球限量750台。除了全黑的外觀，設計上還有許多細節向保時捷的經典致敬，如中央椅面採用的經典格紋Sport-Tex材質和跑車計時套件，含有著紅色秒針Porsche Design Subsecond碼錶。

紀念車款的設計以911 Targa 4 GTS打造，即日開始接受預訂。車主還可以選購全新特別版Chronograph I，腕錶的編號及輪形上的擺陀設計，突顯了其與Porsche Design 50周年紀念版911的緊密關聯。

車主還可以選購全新特別版Chronograph I，腕錶的編號及輪形上的擺陀設計...
車主還可以選購全新特別版Chronograph I，腕錶的編號及輪形上的擺陀設計，突顯了其與Porsche Design 50週年紀念版911的緊密關聯。(圖:Porsche提供)

保時捷經典車部門在過去兩年間，致力於一個很意義非凡的計畫，以慶祝Porsche Design 50周年的到來：將一部與Porsche Design創立年份1972年同年製造911 S 2.4 Targa修復完成。

保時捷經典車部門總監Ulrike Lutz 解釋道：「我們希望向各位展示一款具有獨到歷史意義，也與全新911 Edition 50 Years Porsche Design 紀念車款具有同樣獨特的魅力。而我們在新的「特殊願望」(Sonderwunsch)計劃中實現了這個概念，設計師和修復者的責任為謹慎並巧妙地將新車的特色移植到經典車款上。」

這部1972 年的911 T 2.4 Targa當時的車況不佳，並且缺少部分零件，雖然這對修復工程來說是一個棘手的狀況，但就整體改造計劃來說並未造成影響。保時捷經典車部門專家將引擎和底盤升級為當年頂級S車型的規格，擁有2,341cc排氣量的引擎，可輸出190ps/6,500rpm最大馬力，並配備了機械燃油噴射技術。

車尾進氣隔柵含紀念車款徽飾（50 Porsche Design），上面落有代表F...
車尾進氣隔柵含紀念車款徽飾（50 Porsche Design），上面落有代表Ferdinand Alexander Porsche「F.A. Porsche」 的簽名。(圖:Porsche提供)

為了向Ferdinand Alexander Porsche致敬，這款獨一無二的車採用了與他在1972年設計的錶款Chronograph I相同的色調外觀和內裝均以黑色為主，帶有鉑銀色高亮澤的經典側條紋和車側鉑銀色「Porsche Design」字樣（Platinum）。

消光鉑銀色鋁合金固定式防滾桿（Satin Platinum），是對經典髮絲紋不鏽鋼的全新詮釋，並成為重要的設計特色。而黑色霧面「Targa」字樣與車身同色烤漆。與特別版車款一樣，車尾進氣隔柵含紀念車款徽飾（50 Porsche Design），上面落有代表Ferdinand Alexander Porsche「F.A. Porsche」 的簽名。

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