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Lexus再登大銀幕 這次是大改款NX要拯救世界

記者陳威任／綜合報導
大改款NX在電影「月球隕落」有亮眼表現。（取材自Carbuzz.com）
大改款NX在電影「月球隕落」有亮眼表現。（取材自Carbuzz.com）

即將上映的災難強片「月球隕落」（Moonfall）中，除了有驚人的末日特效外，Lexus大改款NX在電影裡也擔綱吃重的演出。

「月球隕落」集結好萊塢一線大咖巨星，包含金獎影后荷莉貝瑞（Halle Berry）、「水行俠」派翠克威爾森（Patrick Wilson）、「權力遊戲」（Game of Thrones）約翰布拉德利（John Bradley）以及奧斯卡終身成就獎得主唐納蘇德蘭（Donald Sutherland）共同演出等。

除大咖巨星外，導演更是斥資1.5億美元重金打造前所未見的史詩及災難場景，其中包含月球墜入時的重力波所引發的災害，所有事物都都被吸走離開地球表面，海水浮起四竄、城市遭到撕裂、無數月球碎片墜落等，極致震撼的星球對撞場景。

大改款NX在電影「月球隕落」有亮眼表現。（取材自Carbuzz.com）
大改款NX在電影「月球隕落」有亮眼表現。（取材自Carbuzz.com）

近期Lexus旗下車款頻頻登上大製作電影，除了多年前的漫威電影「黑豹」（Black Panther）X LC 500外，之前也在另一部漫威電影「永恆族」（Eternals）中曝光旗下運動房車IS 500，更配合電影宣傳以LEXUS旗下車款打造出10款「英雄主題」概念車。而在「月球隕落」的預告片中，則可以看到NX奔馳在崩塌路面，甚至有刺激的飛車場景，全新的車尾識別更是相當吸睛。

電影「月球隕落」由金獎影后荷莉貝瑞（右）、派翠克威爾森（中）、約翰布拉德利（左）...
電影「月球隕落」由金獎影后荷莉貝瑞（右）、派翠克威爾森（中）、約翰布拉德利（左）主演。（取材自IMDb）

來源：觸電網 - 電影情報入口網

電影 漫威 概念車

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