不讓福特專美於前 通用Silverado EV純電皮卡亮相CES

Chevrolet Silverado EV。 （取材自Chevrolet）

電動車 是今年美國消費電子展（CES ）的最大亮點之一 ，通用汽車 推出雪佛蘭電動皮卡車、克萊斯勒正在揚棄燃油引擎轉向生產純電動車、 日本Sony集團計畫成立汽車部門以銷售自家電動車門，顯示各大車廠展現邁向零排放的決心，並且加速進軍電動車市場。

在排放法規趨勢以及特斯拉迅速崛起的刺激下，各大汽車製造商紛紛砸下重金研發電動車及設立電池工廠。通用汽車執行長巴拉（Mary Barra）5日透過線上演說在CES上宣布，未來兩年將推出約10款電動車，比目前的兩款車還多五倍，該公司並在CES展示一款純電動版的Silverado皮卡車。

通用汽車表示，電動版Silverado將比福特暢銷的電動皮卡F-150 Lightning還有其他廠牌的同款車具備更多高科技功能，續航力也更佳，一次充電約可行駛400英里 (約644公里)。

Sony VISION-S 02配備兩具電動馬達，輸出的馬力為544ps。 （取材自Sony）

克萊斯勒的母公司Stellantis則在同日表示，這個有歷史傳統的美國汽車品牌將在2028年全面電動化。該公司並發表了一款克萊斯勒的新款跨界休旅概念車Airflow，藉此代表該品牌未來在電動化的發展方向。

Stellantis執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）說：「汽車產業正在進行深度轉型。未來20年，我們有機會重新定義移動和汽車，以及我們的車輛體驗。」

Ford F-150 Lightning。 （取材自Ford）

除了西方汽車大廠外，越南最大企業集團Vingroup副董事長黎氏秋水表示，旗下車廠VinFast將在今年底前停止生產燃油車，並專注發展電動車。