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BMW與台廠合作 讓車身「1秒變色」從黑轉白

編譯葉亭均／綜合外電
BMW 5日展示車身能夠「秒變色」的iX Flow原型車。(美聯社)
BMW 5日展示車身能夠「秒變色」的iX Flow原型車。(美聯社)

BMW集團希望讓車主只要按一個鈕，就能讓愛車的車身「秒變色」，而且這套變色技術，是與台灣電子紙大廠元太科技共同開發。

BMW 5日展示「BMW iX Flow」概念車，利用電泳技術（electrophoretic）讓汽車車身瞬間從黑色變成白色，或者黑白雙色呈現幾何圖形。iX Flow車款是以BMW在去年推出的純電動休旅車iX SUV為基礎。

BMW集團電子部門高級副總裁格羅特（Christoph Grote）表示：「這款車是你的盛裝，它呈現了你，不只從內部，也從外部。因此我們試圖創造一種技術，運用在車輛上，讓人可以這麼做。」

來源：crospotter13

格羅特也指出，車輛行駛在高溫之下，若能將車身顏色從黑色變白色，還能有助於車內溫度調節。

BMW是與台灣元太科技（E-Ink）為車輛開發這種變色應用。元太是在2009年宣布收購1997年成立的電子紙技術業者E-Ink，相關技術運用在亞馬遜電子書閱讀器Kindle，以及Sony等品牌的商業顯示器。

BMW對元太技術的應用是透過整個覆蓋一層膜在這款休旅車的整體車身進行。這層膜含有不同顏料，當受到各種電子訊號刺激時，顏色會浮升到表面，促成改變色調。

格羅特說：「挑戰大多不是和技術有關，而是如何應用在車輛上。這輛車的特殊之處在於，如何讓它在立體表面成形。因此它們被雷射切割成立體曲面。」

BMW集團設計主管霍伊東克指出，iX Flow的車身變色技術是該集團希望發展能刺激感官、以人為核心產品計畫的一環。BMW已表示，2025年前將支出300億歐元（340億美元）投入未來方向的技術。

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