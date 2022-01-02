目標Porsche Macan EV而來 Polestar 4純電跑旅2023登場

Polestar 4預想圖。取材自Car Magazine

Polestar未來還將推出兩款純電休旅與一款純電轎跑。取材自Polestar

目前專攻電動車 的豪華品牌Polestar，近期不僅公布了新車計畫，更於日前正式插旗南韓，宣布拓展全球銷售市場的決心。日前除了敲定品牌首款純電休旅 Polestar 3將在明年推出外，執行長Thomas Ingenlath最近在接受英國 《Car Magazine》的專訪時，更透露了另一輛純電休旅的最新資訊。

全新Polestar 3純電休旅預計將於2022年推出。取材自Polestar

定位將在Polestar 3之下的Polestar 4將會是輛純電跑旅，而這輛新電動車的發行無疑是針對同樣預定於2023年問世的Porsche Macan EV，呼應了執行長先前所表示的「Polestar未來最直接競爭對手將是Porsche」的宣言。至於價格的部分，有鑑於Polestar 3售價可能落在7萬5000元 (歐元 ，下同)，使得較易入手的Polestar 4售價將有機會設在5萬5000元。

全新Polestar 4定位在Polestar 3之下。取材自Car Magazine

Polestar 4預計將建構在吉利集團的PMA模組化底盤平台之上，未來也會在吉利集團位於中國杭州的廠區進行生產作業，與美國製造的Polestar 3為不同生產地。而關於這輛純電休旅，Polestar執行長Thomas Ingenlath指出，Polestar 4外型不會是傳統的方正休旅車，而是以斜背、類似跑旅的方式呈現，未來Polestar的每款新車外觀也都會具有不同的樣貌與輪廓，以及不同的內裝設計，強調每台Polestar的產品獨特性。

Polestar 3、Polestar 4與Polestar 5是品牌預計在2024年前推出的三款全新純電動車。取材自Polestar

不過當前關於Polestar 4的資訊仍不多，僅知這輛純電跑旅將會在2023年正式登場；至於與XC90有著密切關係的Polestar 3，未來將會因應各個市場的需求不同，進而提供單馬達或雙馬達的車型以供消費者選擇。另外，Polestar估計Polestar 4可在五年內將年銷量一舉抬升至7萬9000輛，超越Polestar 2成為品牌最賣的電動車，且預期Polestar到了2025年時能夠將銷量增長十倍，達到年銷29萬輛的成績。