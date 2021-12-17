Maserati品牌大使貝克漢 打造專屬迷幻限定車款

Maserati設計總監Klaus Busse表示：與貝克漢合作設計的這款MC20，就如同每一項Fuoriserie計畫，都在向Maserati的輝煌造車歷史致敬。 圖／Maserati提供

Maserati全球品牌大使大衛•貝克漢（David Beckham）親自操刀設計，訂製專屬於他的MC20 Fuoriserie Edition。這位英國足球 明星化身為造車設計師，於Maserati設計中心（Maserati Centro Stile）打造，將自己對邁阿密的熱情，及邁阿密迷幻絢麗的城市風格注入設計理念，掀起最直覺的感官衝擊。

由大衛•貝克漢專屬打造的MC20 Fuoriserie Edition，採用義大利首屈一指的賽車 工作室Dallara製造的單體式碳纖維車艙，動力核心為「Nettuno海王星」3.0L V6雙渦輪引擎，搭載源自F1賽車的頂尖技術雙火星塞系統，可釋放630CV/730Nm動力輸出，2.9秒即可達成0-100km/h加速、極速超過325km/h的性能表現，讓駕駛人隨時感受最純粹、原始的駕馭快感。

Maserati全球品牌大使大衛•貝克漢親自操刀設計，訂製專屬於他的MC20 Fuoriserie Edition，將自己對邁阿密的熱情，及邁阿密迷幻絢麗的城市風格注入設計理念，掀起最直覺的感官衝擊。 圖／Maserati提供

Fuoriserie為Maserari頂級客製化服務，為車主量身打造獨一無二的Maserati車款，以創新前衛、多元化的設計風格，提供性能玩家盡情展現個人品味。大衛•貝克漢擁有的MC20 Fuoriserie Edition設計靈感即源自他熱愛的城市邁阿密，也正是貝克漢於美國成立職業足球隊的據點。這座擁有迷幻夜生活與彩霞渲染天際的城市，成為造車設計的主要元素，融合神秘暗黑色調、絢麗的粉色彩霞，亦呼應貝克漢足球隊黑與粉的代表色。

披上神秘低調的亮黑車漆，貝克漢親自設計的Maserari MC20外觀極具侵略感。從車頭前氣壩、C 柱三叉戟徽飾、延伸至車尾 Maserati 字樣，皆以消光黑強化整體跑格; 車門上MC20銘牌及Brembo卡鉗則選用搶眼的淡粉色妝點，呈現強烈的視覺對比，再搭配令人驚艷的蝶翼式側掀車門，及空氣力學計算下的俐落車身流線，瞬間點燃肅殺戰鬥氛圍。

Maserati MC20 Fuoriserie Edition搭載3.0L V6雙渦輪引擎，釋放630CV/730Nm動力輸出，2.9秒即可達成0-100km/h加速、極速超過325km/h的性能表現。 圖／Maserati提供

座艙空間內，貝克漢選用極具奢華質感的Alcantara及頂級黑色皮革，輔以粉色座椅車縫線及三叉戟頭枕刺繡雕飾; 中控台上精工打造的限量專屬銘牌，鑲嵌上「Maserati Fuoriserie 」及「For David」粉色字樣，如此精雕細琢的義式工藝，只為呈現無可取代的奢華象徵。

Maserati設計總監Klaus Busse表示：「作為一名汽車設計師，為客戶設計出獨一無二的夢幻車款，是場追求極致造車工藝的美學體現。Maserati Fuoriserie頂級客製化服務，就有如一張空白畫布，Maserati車主們可藉由車款設計，盡情撰寫屬於自己的故事，揮灑創意、實踐他們的夢想。與貝克漢合作設計的這款MC20，就如同每一項Fuoriserie計畫，都在向Maserati的輝煌造車歷史致敬；回到應客戶需求手工打造每一款車的年代，為車款注入生命，成為真正的『客製化車款』」

貝克漢親自設計的Maserari MC20外觀極具侵略感。從車頭前氣壩、C 柱三叉戟徽飾、延伸至車尾Maserati字樣，皆以消光黑強化整體跑格; 車門上MC20銘牌及Brembo卡鉗則選用搶眼的淡粉色妝點，呈現強烈的視覺對比。 圖／Maserati提供

大衛•貝克漢：「身為超跑 愛好者，能藉由Fuoriserie高級客製化服務親自設計我的MC20是一次很美妙的體驗。一輛車的重點在於細節品味的詮釋，無論是車款型號、外觀車色或者內裝陳設，皆可彰顯車主的美學品味。能與Maserati團隊共同創造這輛獨一無二的夢幻超跑，並以我的第二個家鄉邁阿密和球隊為靈感，真的令人感到不可思議，相信它絕對會是邁阿密路上驚豔眾人的焦點。」

影片來源：YouTube