Toyota新推GR Sports EV Concept 可能是電動化的MR2？

Toyota Sports EV Concept。（取材自Toyota）

Toyota 社長豐田 章男在近日的Toyota全球電動車 戰略記者會上，一口氣推出了包含Lexus品牌在內共16輛BEV純電概念車。其中不只有現在最流行的跨界車款，更是有一輛掛著GR銘牌，名為Sports EV的雙門跑車。

Toyota在全球電動車戰略記者會上一次推出16輛BEV。（取材自Toyota）

Sports EV Concept從車身線條設計來看，像極一款中置引擎配置的跑車(當然電動車不會有引擎擺放問題)，其車身造型優美，車頂採用Targa開頂風格。在車頭，棱角分明的前葉子板由車側進氣口延伸至輪拱，而條狀LED大燈則緊貼著低矮的鼻子和大型蜂窩狀進氣口，十分前衛。

車側進氣口代表這輛車是中置的設定。（取材自Toyota）

同樣，凸出的後葉子板包覆側面進氣口，沒有了引擎後，可能用於冷卻後煞車或電池。遺憾的是，雖然我們可以看到有如Ferrari FXX風格的後尾翼，但Toyota並未發布任何Sports EV車尾的照片。

Sports EV Concept採用Targa開頂的設計。 （取材自Toyota）

關於這輛跑車，豐田章男社長也沒有詳細說明，所以無從得知是否會基於GA-B 平台架構打造，因為該平台支援Toyota的小型車款，或是採電動車專用的e-TNGA平台，成為bZ家族車系的一份子。

在現實層面考量下，最適合的布局將中置式電動馬達，並且可能採用不同類型的電池放置，以實現較低的座椅重心。加上未來Toyota可以使用固態電池技術來減輕重量。前保桿上的GR銘牌則表明Gazoo Racing將負責這輛車底盤和懸吊的調校，讓電動跑車更富駕馭樂趣。

Sports EV Concept前保桿上帶有GR的銘牌。（取材自Toyota）

而這樣的中置跑車設定，在Toyota車系歷史上最有名的莫過於在1984和2007之間生產的中置引擎小跑車MR2了。在這23年間MR2經歷過了三個世代，雖然性能方面並沒有特別突出，但相比高單價的中置超跑，Toyota以更平實的方式讓普羅大眾能夠體驗中置跑車的駕馭魅力。若是能以電動車的方式回歸，或許也是邁入純電時代消費者的一大福音。