Hyundai i30 N紐柏林「刷圈」 成績快追上Golf GTI
近期Hyundai性能品牌N Performance出產的車輛都十分有水準，幾乎都已經快跟同級德系品牌平起平坐，甚至i20 N還被英國Top Gear評選為2021年度性能車，可見Hyundai現在的性能實力也是不容忽視的。
這次，專門跑賽道測試的德國媒體「Sport Auto」便找來了Hyundai i30 N來一趟紐柏林北環的刷圈之旅。然而，在這個級距的前驅鋼砲性能指標便是Volkswagen Golf GTI了，究竟i30 N在紐柏林的表現會如何呢？
「Sport Auto」派出資深編輯Christian Gebhardt上陣駕駛，這一輛i30 N搭載了2.0升T-GDi Theta II渦輪增壓四缸引擎，有著276hp/40kg-m的最大動力輸出，並搭配了8速N DCT變速箱與前軸限滑差速器，腳踏倍耐力P Zero Trofeo R輪胎，可說是性能相當強悍的鋼砲車款。
最終i30 N跑出了8分05秒19的成績，雖然不及「Sport Auto」先前以Golf GTI Clubsport 45在紐柏林跑出的8分02秒66的圈速，但以一台前驅鋼砲生力軍來說，這樣的成績已經足以讓人信服。
在英國，Hyundai i30 N Performance DCT 起價為3萬5695英鎊（約4.7萬美元），而Volkswagen GTI Clubsport 45起價則來到3萬9980英鎊（約5.2萬美元）。
而紐柏林目前最速前驅車的紀錄是由Renault Megane RS Trophy-R所保持的7分40秒10，由專業車手Laurent Hurgon所駕駛。「Sport Auto」的Christian Gebhardt也駕著同一輛車進行了測試，結果圈速為7分55秒12，比破紀錄的圈速慢了整整15秒，若Hyundai i30 N由專業車手來駕駛的話肯定速度會再往上提升。
來源：sport auto
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