Hyundai i30 N紐柏林「刷圈」 成績快追上Golf GTI

Hyundai i30 N在「Sport Auto」的測試下跑出不錯的成績。（截圖自sport auto）

Hyundai i30 N實力不容小覷。（截圖自sport auto）

近期Hyundai 性能品牌N Performance出產的車輛都十分有水準，幾乎都已經快跟同級德系品牌平起平坐，甚至i20 N還被英國 Top Gear評選為2021年度性能車，可見Hyundai現在的性能實力也是不容忽視的。

這次，專門跑賽道測試的德國 媒體「Sport Auto」便找來了Hyundai i30 N來一趟紐柏林北環的刷圈之旅。然而，在這個級距的前驅鋼砲性能指標便是Volkswagen Golf GTI了，究竟i30 N在紐柏林的表現會如何呢？

Hyundai i30 N做出8分05秒19的紐柏林成績。（截圖自sport auto）

「Sport Auto」派出資深編輯Christian Gebhardt上陣駕駛，這一輛i30 N搭載了2.0升T-GDi Theta II渦輪增壓四缸引擎，有著276hp/40kg-m的最大動力輸出，並搭配了8速N DCT變速箱與前軸限滑差速器，腳踏倍耐力P Zero Trofeo R輪胎，可說是性能相當強悍的鋼砲車款。

2.0升渦輪增壓四缸引擎有著276hp/40kg-m的最大動力輸出。（截圖自sport auto）

最終i30 N跑出了8分05秒19的成績，雖然不及「Sport Auto」先前以Golf GTI Clubsport 45在紐柏林跑出的8分02秒66的圈速，但以一台前驅鋼砲生力軍來說，這樣的成績已經足以讓人信服。

在英國，Hyundai i30 N Performance DCT 起價為3萬5695英鎊（約4.7萬美元），而Volkswagen GTI Clubsport 45起價則來到3萬9980英鎊（約5.2萬美元）。

而紐柏林目前最速前驅車的紀錄是由Renault Megane RS Trophy-R所保持的7分40秒10，由專業車手Laurent Hurgon所駕駛。「Sport Auto」的Christian Gebhardt也駕著同一輛車進行了測試，結果圈速為7分55秒12，比破紀錄的圈速慢了整整15秒，若Hyundai i30 N由專業車手來駕駛的話肯定速度會再往上提升。

「Sport Auto」也對Megane RS Trophy-R進行了測試，結果圈速為7分55秒12，比紀錄慢了15秒。（截圖自sport auto）

來源：sport auto