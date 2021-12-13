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新一代Toyota GR86將在歐洲販售 但卻只能賣2年而已？

記者趙駿宏／綜合報導
Toyota GR86。(取材自Toyota)
Toyota GR86。(取材自Toyota)

Toyota已經宣布，新一代入門運動跑車GR86將會在歐洲市場登陸，並於2022年春季正式推出上市。但GR86卻傳出只能在歐洲市場存活兩年，究竟是什麼原因讓它未上市就提前被告知死期呢？

原廠方面在Toyota年度Kenshiki歐洲論壇上提到，如果車體不進行大規模的重新設計，那GR86將不符合即將推出的歐洲安全法規，因此GR86不會長期存在於歐洲Toyota的銷售產品當中。

Toyota歐洲副總裁Tom Fux表示：我們覺得GR86這款車非常好，對Toyota在歐洲的形象塑造十分重要，我們有一小群為數不多，但非常熱情的消費者，他們正在尋找像GR86這樣純粹的運動車款。

Toyota GR86。(取材自Toyota)
Toyota GR86。(取材自Toyota)

不過可惜的是，我們必須販售這輛車，同時我們也得面臨不久後停售這輛車的窘境，因為它不會滿足未來法規的新要求。但這兩年Toyota在歐洲仍然會為熱情的消費者提供GR86。

雖然尚未正式發表，但GR86在歐洲的規格應該不會和其他區相差太多，搭載來自於Subaru的2.4升水平對臥四缸自然進氣引擎，在7,000 rpm下可產生 231 hp的最大馬力，在 3,700 rpm時可產生25.5kg-m的扭力。若是搭配六速手排變速箱的車型，0-100km/h加速能在6.3秒完成；搭配6速自排的車型則是能夠在6.9秒達成。

Toyota

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