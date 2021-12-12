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跳脫以往MPV樣貌 大改款Kia Carens預告強勢回歸

記者黃俐嘉／綜合報導
Kia India預告大改款Carens即將發表。（影片截圖）
Kia India預告大改款Carens即將發表。（影片截圖）

Kia在月初突然間釋出了一段新車預告發表影片後，又隨即在不到一周的時間裡發布了三張關於「大改款」Carens的設計草圖，並預告這輛徹頭徹尾更新的MPV將於12月16日強勢回歸，代表原本在2018年停產的Kia Carens大復活。

來源：Kia India

原廠近兩年使用的全新設計語彙「Opposites United」套用到了新世代Kia Carens之上，從大自然與人文中汲取靈感，為新車設計帶來了大膽卻又優雅簡約的外型，如同此次大改款Carens幾乎換上像是休旅的外型，讓人馬上聯想到同樣採用這種模式的新世代Carnival。

新世代Kia Carens預告12月16日正式發表。（取材自Kia）
新世代Kia Carens預告12月16日正式發表。（取材自Kia）

跳脫以往MPV看似有點笨重的設計，新世代Kia Carens展現了煥然一新且青春活力的一面，車頭採用了品牌最新的Tiger Face設計 (在前保桿上的進氣口可看見放大後的虎鼻造型)、類似心電圖Heart Beat的LED日行燈造型、C柱上小型飛翼造型飾板、與大改款Sportage雷同的尾燈造型及強調運動化的後保桿等，而在車側線條帶有點肌肉感的情況下，讓新世代Carens的身形更向SUV靠攏。

新世代Kia Carens外型設計已經偏向SUV了。（取材自Kia）
新世代Kia Carens外型設計已經偏向SUV了。（取材自Kia）

儘管原廠也公布了內裝設計草圖，但能見到的線索仍不多，不過Kia在新聞稿中說明，新世代Carens為了滿足印度市場所需的移動方式與日常偏好，引入了高科技環繞式儀錶板，並搭配10.25吋中控觸控式面板，車門上的鍍鉻裝飾增強了車內整體質感，而與Seltos相似的方向盤造型，似乎間接證實大改款Carens與小休旅Seltos具有關聯性；另外，車身看來具備長軸距設定的新世代Carens，也會如同上一世代提供三排、七人座車型。

新世代Kia Carens內裝設計草圖。（取材自Kia）
新世代Kia Carens內裝設計草圖。（取材自Kia）

新世代Kia Carens將會是繼Sonet、Seltos、Carnival後，第四款登陸印度市場販售的Kia新車，而根據Kia原廠先前所提供的資訊顯示，由於印度進口汽車關稅高達了60%，讓Kia很難靠著進口的方式進軍印度市場，因此，Kia便在2017年於印度東南方的Andhra Pradesh安得拉邦投資11億美元，建立全新、在印度「國產化」的生產基地，現階段包括Seltos與Sonet等兩款休旅，皆是在印度當地國產化生產的Kia休旅，未來Carens上市後亦會加入Kia印度國產化的陣容。

Kia Sonet是目前品牌專攻印度市場的入門休旅。（取材自Kia）
Kia Sonet是目前品牌專攻印度市場的入門休旅。（取材自Kia）

印度 休旅 投資

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