Lamborghini首輛純電動超跑 最快2027年現身

Lamborghini日後會朝向plug-in hybrid以及純電動力等兩大領域發展，用以打造超級跑車。（圖：Lamborghini提供）

全世界的車廠現今都必須朝向動力電氣化的方向邁進，就連豪華車廠或是超跑 商都不例外，義大利 超跑商Lamborghini近日就表示，該廠的首輛純電動力作品最快將於2027年發表。

事實上，Lamborghini對於未來10年的公司走向已經有了明確的計畫，其中包括產品線的擴張，除了Aventador與Huracan的後繼車、第二代Urus之外，尚有一「多功能」車款，據說會是雙門架構，但該廠CEO Stephan Winkelmann不用透露更多細節。

Lamborghini在大環境不利於生產製造下，仍繳出亮眼成績。（圖：Lamborghini提供）

這位CEO於最近接手Yahoo Finance訪問時提到，Lamborghini日後會朝向plug-in hybrid以及純電動力等兩大領域發展，用以打造超級跑車，除此之外他也提到，希望能藉由合成燃料的使用來延長純燃油引擎的壽命。

Lamborghini對於未來10年的公司走向已經有了明確的計畫。（圖：Lamborghini提供）

「相關立法當局已經很明確的告訴我們在2030年時，什麼產品是被允許的。另一方面我們也在尋求使用合成燃料的可能性，評估是否能夠在碳中和的前提下，找到另一個高品質的燃料，以供給我們的超級跑車。而這些事情都不是現在這個時間點能決定的，現在並不是合成燃料出現的好時機，我們只能靜待得以發展的時機點。」

Stephan Winkelmann拒絕透露關於Lamborghini首輛EV為何種規格形式，僅表示2021年對於該廠而言，是不斷突破紀錄的一年，需求量永遠比生產量來的多，銷量成長以及財務數字也達到歷年新高，他們感到相當高興能有如此結果，也對於2022年的發展感到非常期待。