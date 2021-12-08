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268匹馬力的GR Corolla真有譜？Toyota宣傳藏彩蛋

記者趙駿宏／綜合報導
日媒BESTCAR所畫的GR Corolla預想圖。(取材自BESTCAR.jp)
日媒BESTCAR所畫的GR Corolla預想圖。(取材自BESTCAR.jp)

Toyota自從推出以WRC賽車概念打造的GR Yaris後，在全球市場可說是供不應求，但美國的車迷們可就沒那麼幸運了，因為暴力鴨始終沒有在美國市場販售。但Toyota怎麼可能讓最大市場的粉絲不開心呢？近日ToyotaUSA的Instagram上就被發現帶有傳聞中GR Corolla的彩蛋，這輛性能掀背有可能將率先在美國推出。

最新發布的Corolla Hatback車尾照有許多GR Corolla的訊息。...
最新發布的Corolla Hatback車尾照有許多GR Corolla的訊息。(取材自[email protected])

首先我們可以在ToyotaUSA的Instagram上看見一張全新年式Corolla Hatback停在貨櫃場裡，而在其左方第二層紅色貨櫃上，被漆上了NA G16 GR Four的字樣，而下方的陰影則是有一輛披著GAZOO Racing偽裝迷彩，上頭還寫著GR Four的Corolla Hatback。

紅色貨櫃上，被漆上了NA G16 GR Four的字樣。(取材自Instagra...
紅色貨櫃上，被漆上了NA G16 GR Four的字樣。(取材自[email protected])

下方的陰影處有一輛GAZOO Racing偽裝迷彩的Corolla Hatbac...
下方的陰影處有一輛GAZOO Racing偽裝迷彩的Corolla Hatback。(取材自[email protected])

然而我們在回顧早些日子Toyota USA在Instagram上發表的Corolla Hatback內裝照更是有一系列驚人的彩蛋，在儀表板上的時鐘位置居然顯示出「G:16」，中控螢幕上導航的路名為「GR Four」，下方空調面板更是巧妙的顯示了「268」三個數字，副駕窗外更是有一輛披著GAZOO Racing偽裝迷彩的Corolla Hatback正在接近中。

Toyota USA上的Corolla內裝照片有許多彩蛋。(取材自Instagr...
Toyota USA上的Corolla內裝照片有許多彩蛋。(取材自[email protected])

分析一下這些彩蛋的訊息，G16就代表GR Yaris車上那一具代號G16E-GTS的1.6升三缸渦輪增壓引擎，GR Four則是Toyota性能版四輪傳動系統的名稱，268則是這具三缸引擎能爆發出268匹馬力。從這些特別設計的彩蛋照片幾乎可以得知GR Corolla肯定不久後會在美國市場發表。

儀表板上的時鐘位置居然顯示出G:16的代號。(取材自Instagram@toyo...
儀表板上的時鐘位置居然顯示出G:16的代號。(取材自[email protected])

導航的路名為GR Four，下方空調面板更是巧妙的顯示了268三個數字。(取材自...
導航的路名為GR Four，下方空調面板更是巧妙的顯示了268三個數字。(取材自[email protected])

遠方披著GAZOO Racing偽裝迷彩的Corolla Hatback正在接近...
遠方披著GAZOO Racing偽裝迷彩的Corolla Hatback正在接近中。(取材自[email protected])

對於美國車迷而言，沒有GR Yaris的代價是換來一輛尺寸更大GR Corolla，或許這樣的操作是Toyota對於美國市場的了解後所做出的決定。但無論如何，在經過GR Yaris的全球零負評震撼後，這輛新興的日系鋼砲GR Corolla會不會帶給大家同樣的感動呢？就讓我們拭目以待吧。

代號號G16E-GTS的1.6升三缸渦輪增壓引擎。(取材自Toyota)
代號號G16E-GTS的1.6升三缸渦輪增壓引擎。(取材自Toyota)

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