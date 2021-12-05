全面採EVO引擎、外觀小針美容 小改款ŠKODA Karoq發表

小改款ŠKODA Karoq。 摘自ŠKODA

2017年亮相至今屆滿四年的捷克小休旅 ŠKODA Karoq，自從上市後便與大哥Kodiaq一同扛起ŠKODA的銷量任務，兩款「熊熊」家族休旅更是在當前蔚為流行的休旅市場中斬獲不少的市占率，尤其「小棕熊」Karoq的銷量更僅次於品牌最賣車款Octavia之後，且目前已在各主要市場中交付超過50萬輛。

小改款ŠKODA Karoq正式發表。 摘自ŠKODA

算了算時間也差不多該進入小改款階段的Karoq，日前ŠKODA趕在年末前夕於自家新聞網正式發布了相關資訊。小改款ŠKODA Karoq在車身尺碼上並無太多變化，除了車長稍稍增加到4,390mm外，其餘包括車寬、車高與軸距皆維持在1,841mm、1,603mm與2,638mm，而外觀造型亦未有明顯的改變，但是原廠將Matrix LED矩陣式頭燈首度導入在小改款Karoq之中，讓經過重新設計後的燈組看來更為炯炯有神。

小改款ŠKODA Karoq外觀變化。 摘自ŠKODA

小改款ŠKODA Karoq在車頭方面換上了面積更大的六邊形水箱護罩，搭配左右兩側更為纖細且銳利的LED頭燈與L型日行燈兼方向指示燈，下方具有黑色網狀進氣口的運動化保桿，亦讓這輛熱賣休旅更添動感；車尾中央處依然使用了「ŠKODA」品牌字樣取代廠徽的設計，變為細長的C字型LED尾燈也多了水晶切割3D造型呈現，而原廠更替小改款Karoq導入了全新設計、具有空氣動力學的17吋至19吋鋁圈，使得空氣阻力降低了9%以上，讓小改款Karoq風阻係數達到了0.30Cd值的表現。

小改款ŠKODA Karoq。 摘自ŠKODA

車室整體鋪陳與2020年式車型雷同，但ŠKODA在小改款Karoq以純素及回收再利用的PET寶特瓶製成了座椅，而為了提高乘客的舒適度，前排座椅首次提供了電動調整且具備記憶的功能，並新增了電動腰靠的選項；而後排座椅在透過40:20:40分離功能後，更能將行李箱容量從標準的521公升一舉提升至1,630公升，為車輛提供了更多的收納容量。

摘自ŠKODA

小改款ŠKODA Karoq後座全數傾倒後，行李箱容量將可提升至1,630公升。 摘自ŠKODA

小改款ŠKODA Karoq也提供了8吋或10.25吋數位儀表供選擇，10.25吋數位儀表還能依駕駛喜好提供了五種可切換的顯示模式，多功能方向盤為近期ŠKODA車系中最新採用的二幅式設計，至於中控螢幕部分則是懸浮式的9.2吋，全新車載系統亦支援Apple CarPlay、Android Auto手機 無線連接功能。而螢幕左右兩側搭配了冷氣出風口，下方則是三幅式冷暖空調與一些功能按鍵，不過排檔桿部分並未因為升格為小改款車型，就更換成如大改款Octavia車內類似撥桿的線傳式排檔系統。

小改款ŠKODA Karoq內裝。 摘自ŠKODA

動力方面，小改款ŠKODA Karoq全面換上了VAG集團的EVO世代引擎，燃油噴射壓力高達350bar，為引擎提供了更高的效率，藉此降低油耗與液壓損失，且減少二氧化碳與氮氧化物的排放。

小改款ŠKODA Karoq全面採用EVO世代引擎。 摘自ŠKODA

小改款ŠKODA Karoq共提供了三具汽油與一具柴油引擎，汽油引擎部分包括了僅提供六速手排可選的1.0升TSI渦輪增壓三缸引擎，最大馬力可輸出108hp/20.4kgm；以及具備ACT汽缸歇止裝置的1.5升TSI渦輪增壓四缸引擎，並可選擇六速手排或七速DSG雙離合器變速箱，最大馬力為148hp/25.5kgm。

小改款ŠKODA Karoq共提供三具汽油與一具柴油引擎。 摘自ŠKODA

至於車系頂規的Karoq Sportline車型，則是搭載2.0升TSI渦輪增壓四缸引擎，僅配置七速DSG雙離合器變速箱，並搭配4x4四輪驅動系統，最大馬力達到187hp/32.6kgm。柴油車型部分，則是一具2.0升TDI渦輪增壓四缸柴油引擎，搭配六速手排後最大馬力為149hp/34.7kgm，若改採七速DSG雙離合器變速箱則峰值扭力將提升到36.8kgm。

小改款ŠKODA Karoq Sportline。 摘自ŠKODA

小改款ŠKODA Karoq除了將在捷克的工廠進行量產外，兩年前增加的俄羅斯 與斯洛伐克產線也會跟進投入生產作業，再包括寧波廠製造的中國版Karoq，預計共有五個生產基地投入小改款Karoq的製作，2022年起將投入60多個國家開始販售，市場上將面對如Hyundai Tucson、Nissan Qashqai、Peugeot 3008、Ford Kuga等同級距休旅對手。