實現平價化目標 豐田傳明年在中國推純電動車

路透引述消息人士報導，豐田汽車明年將在中國推出一款純電動小轎車。（美聯社）

路透引述消息人士報導，日本豐田汽車 明年將在中國推出一款純電動小轎車，已向合作夥伴比亞迪汽車尋求關鍵技術，有助生產這款車內空間寬敞但平價的新車。

消息人士說，豐田一直想在中國推出小型電動車 ，期盼兼具成本競爭力和舒適度，但遲遲未能實現這項目標。如今豐田在這方面取得進展，主因取得比亞迪的磷酸鐵鋰刀片電池和低成本工程技術。

比亞迪2005年推出的暢銷車款F3轎車，是借鏡豐田的Corolla。如今豐田向比亞迪尋求技術，對比亞迪可說是一大轉變。

比亞迪當時在中國市場以外鮮為人知，直到2008年，「股神」巴菲特買進比亞迪10%股份，才使比亞迪躍上新聞頭條。比亞迪之後躋身全球大型的新能源汽車製造商行列。

消息人士說，豐田這款新的純電動小轎車，車體將比Corolla稍大，可以想成是「擁有更大後座座位的Corolla」。

這款新電動車預計明年4月在北京車展以概念車的形式亮相，之後可能成為豐田新bZ系列純電動車推出的第二款車，這款車暫時只在大陸銷售。

消息人士說：「這款車是藉比亞迪電池技術促成的 ，多少能解決經濟型電動小轎車面臨的挑戰。」

這款車的定位將與特斯拉Model Y或蔚來汽車Nio ES6等高檔車有所區隔，但價位高於五菱宏光的迷你電動車，後者起價4500美元，是中國目前最暢銷的電動車。消息人士強調，豐田這款新車將具有價格競爭力。

消息人士表示，這款車售價可能訂在人民幣20萬元（約3萬1552美元）以下，鎖定中國市場某一塊市場。特斯拉預料未來兩年針對這塊市場推出一款小型電動車。

豐田發言人說：「我們不針對未來的產品發表看法。我們認為電池電動車是幫助達成碳中和的的一個途徑，我們同時致力於研發所有類型的電動車解決方案。」比亞迪發言人對此不予置評。