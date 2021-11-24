全新大改款Ford Ranger發表 科技感提升的全球化皮卡

圖／摘自Ford

Ford於11月24日在英國 發表了全新一代Ranger皮卡車型，原廠表示這一代的Ranger將面向國際市場，有史以來最智慧、最科技化的全球化皮卡車型。具有柴油和EcoBoost動力加上10.1和12吋數位儀表和中控螢幕，將於2022年底開始在歐洲販售。

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新一代的Ranger在設計上延續了家族中Maverick和F-150的改款後前衛造型，將頭燈改採C字型設計，對稱夾住中央大面積水箱護罩，同時本次Ranger也首次提供矩陣式LED大燈選項，讓車頭變得更具科技感。

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車尾燈則是刻畫了車頭的輪廓形成獨特的LED光條，加上重新設計，兩側附有踏板的後保桿，在使用後車斗時能夠更為便利。除此之外，在其他細節上，如引擎蓋上和車身鈑件的折線盡量避免圓潤的線條，車側則利用微妙腰線結合了更大膽的輪拱，突顯皮卡車型的視覺張力。

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全新Ranger是以升級過後的T6平台為基礎打造，但重新設計過後的車身比起上一代車型有著50mm的輪距和50mm軸距的增長。液壓成型的前端結構為新的V6引擎在引擎室內創造了更多空間，並幫助Ranger能夠對未來的其他新增的科技預留安裝的空間(例如PHEV車型)。除了更新的底盤外，前輪已向前移動以提供更好的接近角。後懸吊避震器也進行了重新定位，以提供更舒適的公路和越野駕駛體驗。

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而Ranger後車斗的檔板翻下來可當作移動工作台，並且在檔板邊緣具有測量長度的刻度以及C型夾的孔洞，對於測量、固定和切割建築材料相當實用。同時還具備落物管理系統，不管在收納、隔間和固定物品上都能輕鬆處裡。另一個有趣的亮點是區域照明系統，透過Sync系統控制LED照明，能在夜間提供360度的照明，也上大改款的Ranger在後斗的機能性上大幅提升。

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有別於過往皮卡給人過於老派的機能性內裝設計，大改款Ranger在座艙設計上更加現代和科技化，配備10.1吋的數位虛擬儀表板，以及帶有SYNC 4系統的12吋巨型中控觸控螢幕。在12吋的螢幕裡還可一件切換專屬的越野螢幕系統，透過巨大的螢幕，駕駛可以監控動力傳動系統、轉向角、車輛俯仰角和側傾角。該螢幕同時也支援360度環景影像系統與車機OTA線上更新功能。

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排檔形式則是改採電子線傳設計，但並沒有和Ford其他車型一樣使用旋鈕式，而是維持傳統排檔桿造型。排檔桿前方則有手機 無線充電板，後方則是有駕駛模式選擇的旋鈕以及電子手煞車。

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也因為Ranger要銷往全球各個市場銷售，因此動力系統有許多的搭配組合，在引擎規格部分，有三款柴油渦輪引擎和一款汽油渦輪引擎。柴油部分有3.0升V6渦輪以及2.0升四缸雙渦輪、2.0升四缸單渦輪的選項。汽油部分則只有單一2.3升四缸EcoBoost動力。

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搭配的變速箱則有六速手排、六速自排、十速自排可選。四輪傳動同樣也有兩種不同的系統，第一個是電子切換的智慧型四輪傳動，而第二個是功能更強大的全時四驅 4×4 系統。

國際版本的全新一代Ford Ranger將於明年在泰國 和南非的工廠投產，至於美規版本則會在之後另行發表。