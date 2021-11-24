我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英吉利海峽移民船沉沒 至少釀27死

新州華母涉殺兩子 證人六分鐘報警電話曝光

全新大改款Ford Ranger發表 科技感提升的全球化皮卡

記者趙駿宏／綜合報導
圖／摘自Ford
圖／摘自Ford

Ford於11月24日在英國發表了全新一代Ranger皮卡車型，原廠表示這一代的Ranger將面向國際市場，有史以來最智慧、最科技化的全球化皮卡車型。具有柴油和EcoBoost動力加上10.1和12吋數位儀表和中控螢幕，將於2022年底開始在歐洲販售。

圖／摘自Ford
圖／摘自Ford

新一代的Ranger在設計上延續了家族中Maverick和F-150的改款後前衛造型，將頭燈改採C字型設計，對稱夾住中央大面積水箱護罩，同時本次Ranger也首次提供矩陣式LED大燈選項，讓車頭變得更具科技感。

圖／摘自Ford
圖／摘自Ford

車尾燈則是刻畫了車頭的輪廓形成獨特的LED光條，加上重新設計，兩側附有踏板的後保桿，在使用後車斗時能夠更為便利。除此之外，在其他細節上，如引擎蓋上和車身鈑件的折線盡量避免圓潤的線條，車側則利用微妙腰線結合了更大膽的輪拱，突顯皮卡車型的視覺張力。

圖／摘自Ford
圖／摘自Ford

全新Ranger是以升級過後的T6平台為基礎打造，但重新設計過後的車身比起上一代車型有著50mm的輪距和50mm軸距的增長。液壓成型的前端結構為新的V6引擎在引擎室內創造了更多空間，並幫助Ranger能夠對未來的其他新增的科技預留安裝的空間(例如PHEV車型)。除了更新的底盤外，前輪已向前移動以提供更好的接近角。後懸吊避震器也進行了重新定位，以提供更舒適的公路和越野駕駛體驗。

圖／摘自Ford
圖／摘自Ford

而Ranger後車斗的檔板翻下來可當作移動工作台，並且在檔板邊緣具有測量長度的刻度以及C型夾的孔洞，對於測量、固定和切割建築材料相當實用。同時還具備落物管理系統，不管在收納、隔間和固定物品上都能輕鬆處裡。另一個有趣的亮點是區域照明系統，透過Sync系統控制LED照明，能在夜間提供360度的照明，也上大改款的Ranger在後斗的機能性上大幅提升。

圖／摘自Ford
圖／摘自Ford
圖／摘自Ford
圖／摘自Ford
圖／摘自Ford
圖／摘自Ford

有別於過往皮卡給人過於老派的機能性內裝設計，大改款Ranger在座艙設計上更加現代和科技化，配備10.1吋的數位虛擬儀表板，以及帶有SYNC 4系統的12吋巨型中控觸控螢幕。在12吋的螢幕裡還可一件切換專屬的越野螢幕系統，透過巨大的螢幕，駕駛可以監控動力傳動系統、轉向角、車輛俯仰角和側傾角。該螢幕同時也支援360度環景影像系統與車機OTA線上更新功能。

圖／摘自Ford
圖／摘自Ford
圖／摘自Ford
圖／摘自Ford
圖／摘自Ford
圖／摘自Ford

排檔形式則是改採電子線傳設計，但並沒有和Ford其他車型一樣使用旋鈕式，而是維持傳統排檔桿造型。排檔桿前方則有手機無線充電板，後方則是有駕駛模式選擇的旋鈕以及電子手煞車。

圖／摘自Ford
圖／摘自Ford
圖／摘自Ford
圖／摘自Ford
圖／摘自Ford
圖／摘自Ford

也因為Ranger要銷往全球各個市場銷售，因此動力系統有許多的搭配組合，在引擎規格部分，有三款柴油渦輪引擎和一款汽油渦輪引擎。柴油部分有3.0升V6渦輪以及2.0升四缸雙渦輪、2.0升四缸單渦輪的選項。汽油部分則只有單一2.3升四缸EcoBoost動力。

圖／摘自Ford
圖／摘自Ford

搭配的變速箱則有六速手排、六速自排、十速自排可選。四輪傳動同樣也有兩種不同的系統，第一個是電子切換的智慧型四輪傳動，而第二個是功能更強大的全時四驅 4×4 系統。

國際版本的全新一代Ford Ranger將於明年在泰國和南非的工廠投產，至於美規版本則會在之後另行發表。

圖／摘自Ford
圖／摘自Ford

手機 泰國 英國

上一則

Hyundai Tucson及IONIQ 5登大銀幕 荒野解救「蜘蛛人」

延伸閱讀

中國長城汽車全新皮卡將登場 車名叫「金剛炮」

中國長城汽車全新皮卡將登場 車名叫「金剛炮」
迷你警車報到 純電Citroën Ami加入希臘海岸巡邏隊

迷你警車報到 純電Citroën Ami加入希臘海岸巡邏隊
生不逢時的Ford Focus Electric 有望再次回歸車壇？

生不逢時的Ford Focus Electric 有望再次回歸車壇？
史上最強Ford Ranger 預約11月24日線上發表

史上最強Ford Ranger 預約11月24日線上發表

熱門新聞

全新bZ4X將是品牌第一款純電動車。圖為歐規Toyota bZ4X。（取材自Toyota）

是不是搞錯什麼？ 66%消費者認為電動車有搭載燃油引擎

2021-11-21 00:30
Lexus GX。(取材自Lexus)

汽車可靠度調查 Lexus躍居榜首 Tesla持續探底

2021-11-23 02:15
KIA全新22年式EV6跨界休旅車打破金氏世界紀錄，在長達2880.5英里 (約4636公里) 的橫越美國旅程中，以最短的充電時間完成。 （取材自Kia）

「從NY到LA」Kia EV6橫越美國 打敗Tesla刷新金氏紀錄

2021-11-20 02:29
電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。 美聯社

多名車主遭殃…特斯拉APP出包 馬斯克推特致歉

2021-11-20 06:41
福特汽車執行長法利18日表示，立志成為全球最大的電動車廠，超車產業龍頭特斯拉和福斯（VW）這類大型競爭者。(歐新社)

福特執行長：目標成為電動車一哥 取代特斯拉龍頭地位

2021-11-18 23:35
拜登17日訪問通用汽車時，試駕電動悍馬車。(路透)

拜登試駕電動悍馬車 宣傳充電站網計畫

2021-11-17 21:00

超人氣

更多 >
北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪
離婚因被踩底線？她分析：張蘭是大S生活最大的塵霾

離婚因被踩底線？她分析：張蘭是大S生活最大的塵霾
威州遊行慘案/ 9歲童不治 增至6死 首次過堂嫌不斷掉淚

威州遊行慘案/ 9歲童不治 增至6死 首次過堂嫌不斷掉淚
砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁

砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁
日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追

日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追