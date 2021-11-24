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Hyundai Tucson及IONIQ 5登大銀幕 荒野解救「蜘蛛人」

記者陳威任／綜合報導
全新蜘蛛人電影加持，Hyundai Tucson及IONIQ 5將登上大銀幕。（HyundaiUSA影片截圖）
全新蜘蛛人電影加持，Hyundai Tucson及IONIQ 5將登上大銀幕。（HyundaiUSA影片截圖）

漫威電影近年來成為票房保證，全球影迷無不為之瘋狂，也產生極大的商業利益，不管哪一個超級英雄角色，片中都免不了置入車款，繼「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）、「黑寡婦」（Black Widow）與BMW合作、「永恆族」（Eternals）與LEXUS配合後，即將於12月上映的「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）則將帶領Hyundai旗下的Tucson及電動休旅車IONIQ 5登上大銀幕。

全新蜘蛛人電影加持，Hyundai Tucson及IONIQ 5將登上大銀幕。（...
全新蜘蛛人電影加持，Hyundai Tucson及IONIQ 5將登上大銀幕。（HyundaiUSA影片截圖）

除了出現在電影中，IONIQ 5還與湯姆霍蘭德（Tom Holland）飾演的蜘蛛人和他最好的朋友奈德利茲（Ned Leeds）一起出演了最新90秒的電視廣告，名為「回家的路」。故事情節延續電影，蜘蛛人不甘被誤會，即將前往紐約洗刷嫌疑，帥氣著裝準備要前往紐約時，才發現所在的鄉下盡是田園，沒有任何可以讓蜘蛛絲擺盪的建築物。本來只能用雙腳走回紐約的彼得帕克，遇到了自己的好兄弟奈德開著IONIQ 5，最高可達300英里(482公里)續航力的表現，剛好足夠送蜘蛛人回到紐約。

來源：HyundaiUSA

全新蜘蛛人電影加持，Hyundai IONIQ 5將登上大銀幕。（取材自Cars...
全新蜘蛛人電影加持，Hyundai IONIQ 5將登上大銀幕。（取材自Carscoops.com）

剪輯的30秒版本將在美國、歐洲、中國、俄羅斯和其他市場的電視節目中播出。至於另一款當家休旅Tucson，這將出現在另一個30秒的商業廣告中，展示電影中的關鍵場景。

全新蜘蛛人電影加持，Hyundai Tucson將登上大銀幕。（取材自Carsc...
全新蜘蛛人電影加持，Hyundai Tucson將登上大銀幕。（取材自Carscoops.com）

現代汽車公司資深副總裁兼全球CMO Thomas Schemera表示，預計此次合作將產生巨大的營銷影響。這部激動人心的電影以及兩輛車在主要角色所扮演的故事情節的關鍵時刻中的體現，將令全球數百萬觀眾興奮不已。

電影 紐約 蜘蛛人

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