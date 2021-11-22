進攻美國市場 越南VinFast電動車VF e35/e36明年上市

VinFast發表兩台電動SUV，將在2022年於美國上市販售。（圖：VinFast提供）

今年的洛杉磯 車展上，有一間車廠正準備要到美國 拓展身手，那就是越南自主汽車品牌VinFast。VinFast在洛杉磯車展上發表了VF e35和VF e36兩款電動SUV，並表示明年會在美國正式推出上市，打入電動車 市場。

在美國電動車國產2050萬美元的稅收抵免下，這家越南公司計畫斥資2億美元在美國建立總部，工廠將位於洛杉磯的Playa Vista地區，占地1萬5000平方英尺，可容納400多名員工。本次發表的VF e35和VF e36正是VinFast將在美國推出的兩款電動SUV。

VF e35電動SUV。（圖：VinFast提供）

VF e35電動SUV，主要對手是Tesla Model Y、Volkswagen ID.4和Hyundai Ioniq 5。在外型上請來了Pininfarina工作室操刀設計，有著現今最為流行的分離式大燈和貫穿式LED日行燈，在車身各處都使用了銀色飾條作為點綴，車尾同樣以貫穿式LED尾燈呼應車頭的造型，並在大大的V品牌Logo下以VinFast字樣妝點。

VF e35。（圖：VinFast提供）

車室內則是配有巨大的15.4中控螢幕，但沒有儀錶板，與Tesla Model 3、Model Y十分相似。VF e35還配備14顆鏡頭、LiDAR感測器和19顆360度Sensor感測器，讓VF e35能夠實現Level 3等級的自動駕駛功能。

VF e35的內裝沒有儀表板，只有一具15.4中控螢幕。（圖：VinFast提供）

不過詳細技術規格VinFast則尚未公佈，但預計將提供單馬達和雙馬達配置，分別為201hp馬力和402hp馬力。標準版電池的續航里程為459公里，大電池的續航里程則來到了499公里。

至於更大尺寸的VF e36，尺寸與BMW X7相似，對手則直指Model X。根據媒體報導，VF e36配備一具有著402hp馬力的雙馬達系統，並由一個106kWh的電池組供電。同樣也有大、小電池組可選，續航里程分別為484公里和679公里。

VF e36。（圖：VinFast提供）

VF e36車身外型同樣是由Pininfarina 設計，整體線條要比VF e35更為方正，前後也都採用LED貫穿式車燈，在每個燈條中間都有一個V字造型。在C柱的詮釋上VF e36也用了十分特別的風格。在內裝方面，有著與VF e35一樣的巨大的15.4中控螢幕，並且配備了Level 3自動駕駛功能。

無論是VinFast VF e35和VF e36將會在2022年上半年開式接受預購，並計畫在2022年底前首批車款能在美國交車。VinFast初期將專注加州市場，並希望最終在全美設立多達60家展間，展現品牌搶攻美國電動車市場的企圖心。