繼特斯拉後 Lucid計畫2025年在中國建廠

繼特斯拉之後，電動車企Lucid計畫2025年在中國建廠。（取材自財聯社）

美國電動車企Lucid Motors的首席執行官羅林森（Peter Rawlinson）16日表示，該公司計畫在2025年（Mid-decade）左右，在中東和中國 開設工廠。

上海財聯社報導，Lucid目前市值已經排在全球車企第七，擔任過特斯拉 高層的Rawlinson認為，Lucid的股票和市值也會像行業領導者特斯拉一樣，最終將超越傳統車企。

本月初，Lucid已將首批電動車交付到客戶手中，Rawlinson表示，Lucid計畫今年底前生產約575輛電動車，2022年產量將提升至2萬輛。

中國是目前世界上最大的汽車 市場，電動汽車先驅特斯拉已於2019年在中國設廠，許多中國電動汽車初創企業，如小鵬、理想和蔚來，也努力爭奪本土消費者市場。

在Rawlinson發表2025年前後在中國建廠前一天，Lucid還公布了上市後的首個季度業績。Lucid 16日大漲24%，市值超過福特汽車。Rawlinson表示，該公司在估值方面將追趕特斯拉，「一切皆有可能」。

雖然Lucid預計明年將生產2萬輛汽車，但Rawlinson指出，在美國亞利桑那州的工廠按照目前形式，每年能夠生產3萬4000 輛汽車，未來還會擴大。

Rawlinson 提到，要把亞利桑那州工廠生產規模擴大四倍，目前正在建設一個占地285萬平方英尺的基地擴張計畫，準備年產9萬輛汽車，該生產基地在其第三階段年產能還將達到近40萬輛。

Rawlinson指出，Lucid已擁有「超過1.7萬輛」的Air汽車預訂。他表示，「訂金是可以退還的，但自第三季度結束以來，僅在過去六周內，訂單就增長了30%以上。」