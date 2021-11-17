我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波士頓首位亞裔女市長 吳弭宣誓就任 全家陪同

殺子女母稱非美公民 法官防潛逃台灣拒保釋

美國專屬CX-50亮相後 Mazda CX-60雙排休旅無偽裝曝光

記者黃俐嘉／綜合報導
全新Mazda CX-60無偽裝曝光。(取材自Carscoops)
全新Mazda CX-60無偽裝曝光。(取材自Carscoops)

先前表示要在2022年至2023年間推出五款全新SUV的日系車商Mazda，第一棒CX-50已於美國時間15日正式亮相，外型硬派的風格相當貼切美國市場的需求，而這輛休旅也是Mazda北美市場專屬，全新CX-50將在Mazda與Toyota雙方各出資50%於美國阿拉巴馬州Huntsville的工廠量產。

Mazda五輛休旅中除了CX-50外，另外四台分別是CX-60、CX-70、CX-80與CX-90，就在CX-50揭開面紗後，YouTube頻道CSK Review Channel上傳了一支影片，裡頭竟然出現了疑似是全新Mazda CX-60在拍攝宣傳廣告的畫面！雖然該則影片目前已被下架，但外媒們早已迅雷不及掩耳截圖成功。

Mazda CX-50車頭很明顯拉得更寬並有更粗曠的線條設計。 (取材自Mazd...
Mazda CX-50車頭很明顯拉得更寬並有更粗曠的線條設計。 (取材自Mazda)

全新Mazda CX-60車頭放眼望去與越野風格強烈的CX-50有著明顯差異，CX-60的水箱護罩以鍍鉻飾條裝飾，不過白車旁的紅車水箱護罩則是以黑色元素呈現，外媒猜測紅色車色的CX-60應該會是款較為運動化的版本。但目前關於這輛新休旅的資訊仍相當稀少，現階段僅知CX-60將與尚未現身過的七人座CX-80一同於歐洲、日本等其他市場上市，而日規版本有望預計在年底前率先亮相。

全新Mazda CX-60將會在歐洲、日本與其他市場上市。
全新Mazda CX-60將會在歐洲、日本與其他市場上市。
全新Mazda CX-60無偽裝拍攝廣告被捕捉。(取材自Carscoops)
全新Mazda CX-60無偽裝拍攝廣告被捕捉。(取材自Carscoops)

CX-5 美國 休旅

上一則

中國長城汽車全新皮卡將登場 車名叫「金剛炮」

延伸閱讀

參議員柯寧：台灣是中國稱霸全球第一塊骨牌

參議員柯寧：台灣是中國稱霸全球第一塊骨牌
美國5G頻段競標 近219億元標出

美國5G頻段競標 近219億元標出
拜習會後 美中媒體戰休兵 雙方記者常駐待遇達成3共識

拜習會後 美中媒體戰休兵 雙方記者常駐待遇達成3共識
輝瑞同意授權「抗新冠藥丸」 有望量產造福窮國

輝瑞同意授權「抗新冠藥丸」 有望量產造福窮國

熱門新聞

電動車有沒有比汽油車環保？其實得視該國能源組合與其他因素而定，像是在水力發電約占六成的瑞士開電動車，確實能比燃油車減少100%的碳排。路透

誰說電動車就環保 這國電動車碳排 比燃油車還多

2021-11-10 13:31
全球「雙碳」目標下，比亞迪成為第一家明確提出燃油車停產時間表的中國車企。（美聯社）

中國車企第一槍 比亞迪訂油車停產時間

2021-11-13 23:31
Kia Concept EV9將會是未來EV9的概念版本。(取材自Kia)

全新Kia純電休旅車 洛杉磯車展搶先亮相

2021-11-12 01:45
馬斯克上周稍早率先賣出價值57億美元的特斯拉股票，12日再度出脫價值12億美元的特斯拉持股，套現近70億美元。路透

馬斯克一周賣掉近70億美元持股 特斯拉周線狂瀉逾15%

2021-11-13 18:27
現代汽車與起亞汽車被吹哨人舉報，引擎有問題但召回動作太慢。(美聯社)

舉報現代、奇亞汽車「動作太慢」吹哨者獲2400萬獎金

2021-11-10 22:20
BMW常見三位數字編碼的命名方式。（圖：BMW提供）

能說出BMW每款車的含意嗎？原廠講解命名歷史及規則

2021-11-15 00:23

超人氣

更多 >
百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼

百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼
拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧
南加大缺工 加薪也找不到人 華資老闆下場替補

南加大缺工 加薪也找不到人 華資老闆下場替補
背名牌包被盯上 華女布碌崙過馬路 遭4非裔飛車搶劫

背名牌包被盯上 華女布碌崙過馬路 遭4非裔飛車搶劫
吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長

吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長