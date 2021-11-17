美國專屬CX-50亮相後 Mazda CX-60雙排休旅無偽裝曝光

全新Mazda CX-60無偽裝曝光。(取材自Carscoops)

先前表示要在2022年至2023年間推出五款全新SUV的日系車商Mazda，第一棒CX-5 0已於美國 時間15日正式亮相，外型硬派的風格相當貼切美國市場的需求，而這輛休旅 也是Mazda北美市場專屬，全新CX-50將在Mazda與Toyota雙方各出資50%於美國阿拉巴馬州Huntsville的工廠量產。

Mazda五輛休旅中除了CX-50外，另外四台分別是CX-60、CX-70、CX-80與CX-90，就在CX-50揭開面紗後，YouTube頻道CSK Review Channel上傳了一支影片，裡頭竟然出現了疑似是全新Mazda CX-60在拍攝宣傳廣告的畫面！雖然該則影片目前已被下架，但外媒們早已迅雷不及掩耳截圖成功。

Mazda CX-50車頭很明顯拉得更寬並有更粗曠的線條設計。 (取材自Mazda)

全新Mazda CX-60車頭放眼望去與越野風格強烈的CX-50有著明顯差異，CX-60的水箱護罩以鍍鉻飾條裝飾，不過白車旁的紅車水箱護罩則是以黑色元素呈現，外媒猜測紅色車色的CX-60應該會是款較為運動化的版本。但目前關於這輛新休旅的資訊仍相當稀少，現階段僅知CX-60將與尚未現身過的七人座CX-80一同於歐洲、日本等其他市場上市，而日規版本有望預計在年底前率先亮相。