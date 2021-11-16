我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡

拜習會成果？白宮國安會：建立競爭兼管控框架

中國長城汽車全新皮卡將登場 車名叫「金剛炮」

記者陳威任／綜合報導
長城汽車將發表的全新皮卡金剛炮。(取材自Carbuzz.com)
長城汽車將發表的全新皮卡金剛炮。(取材自Carbuzz.com)

皮卡繼續主導美國汽車銷售，全新Ford F-150依然是美國銷售最好的車款，但不只美國人愛皮卡，去年中國皮卡市場成為僅次於美國的全球第二大市場，最暢銷的皮卡之一是長城汽車的長城炮，而近期長城汽車更將發表一款名為金剛炮的全新皮卡，定位將是以商用為主，將在本周登場的廣州車展正式亮相。

金剛炮採用雙廂設計，長5364mm，寬1880mm，軸距3139mm，比Ford Ranger稍微窄，長度與Ford F-150 大致相同。還有長貨箱和標準貨箱兩種選擇，如果需要更大的裝載空間，長貨箱可以拉更多貨物，實用性更強。

由於是面向創業年輕人，所以整體造型設計偏向年輕，蜂巢狀水箱護罩搭配剛硬的車頭造型，車身側面搭配頗為動感的輪圈和黃色剎車卡鉗，整體而言顏值並不算差。

長城汽車將發表的全新皮卡金剛炮。(取材自Carbuzz.com)
長城汽車將發表的全新皮卡金剛炮。(取材自Carbuzz.com)

雖然命名看起來像是某種巨型猛獸，但整體乘載及性能表現則偏向入門，有效載荷重量約500公斤，並提供2.0升渦輪汽油引擎或2.0升渦輪柴油引擎。前者可產生187匹馬力，柴油渦輪引擎則可提供147匹或160匹馬力。內部照片尚未發布，但預計會沿用長城炮的9吋觸控螢幕和7吋儀表。

雖然整體性能表現和載重表現並不亮眼，但一分錢一分貨，金剛炮的售價大約為15,650美元。這甚至比Ford Maverick還便宜。除了預計在中國上市外，也考慮導入澳洲市場。

長城汽車將發表的全新皮卡金剛炮。(取材自Carbuzz.com)
長城汽車將發表的全新皮卡金剛炮。(取材自Carbuzz.com)

美國 汽車 中國

上一則

電動車飆股Lucid盤後再漲 首發財報確認明年量產2萬輛

延伸閱讀

迷你警車報到 純電Citroën Ami加入希臘海岸巡邏隊

迷你警車報到 純電Citroën Ami加入希臘海岸巡邏隊
鴻海、Fisker電動車計畫 最快2023年投產、年產25萬輛

鴻海、Fisker電動車計畫 最快2023年投產、年產25萬輛
史上最強Ford Ranger 預約11月24日線上發表

史上最強Ford Ranger 預約11月24日線上發表
開車撞遊行隊伍 華男判囚1年又1天

開車撞遊行隊伍 華男判囚1年又1天

熱門新聞

電動車有沒有比汽油車環保？其實得視該國能源組合與其他因素而定，像是在水力發電約占六成的瑞士開電動車，確實能比燃油車減少100%的碳排。路透

誰說電動車就環保 這國電動車碳排 比燃油車還多

2021-11-10 13:31
全球「雙碳」目標下，比亞迪成為第一家明確提出燃油車停產時間表的中國車企。（美聯社）

中國車企第一槍 比亞迪訂油車停產時間

2021-11-13 23:31
Kia Concept EV9將會是未來EV9的概念版本。(取材自Kia)

全新Kia純電休旅車 洛杉磯車展搶先亮相

2021-11-12 01:45
馬斯克上周稍早率先賣出價值57億美元的特斯拉股票，12日再度出脫價值12億美元的特斯拉持股，套現近70億美元。路透

馬斯克一周賣掉近70億美元持股 特斯拉周線狂瀉逾15%

2021-11-13 18:27
現代汽車與起亞汽車被吹哨人舉報，引擎有問題但召回動作太慢。(美聯社)

舉報現代、奇亞汽車「動作太慢」吹哨者獲2400萬獎金

2021-11-10 22:20
特斯拉以21.5%的市占率穩居純電動車市場第一名。 摘自Tesla

前3季全球綠能車銷量破400萬輛 Tesla稱霸純電車市場　

2021-11-12 18:23

超人氣

更多 >
前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首

前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首
南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」

南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」
CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手

CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手
脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」

脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」
已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國

已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國