中國長城汽車全新皮卡將登場 車名叫「金剛炮」

長城汽車將發表的全新皮卡金剛炮。(取材自Carbuzz.com)

皮卡繼續主導美國汽車 銷售，全新Ford F-150依然是美國銷售最好的車款，但不只美國人愛皮卡，去年中國 皮卡市場成為僅次於美國的全球第二大市場，最暢銷的皮卡之一是長城汽車的長城炮，而近期長城汽車更將發表一款名為金剛炮的全新皮卡，定位將是以商用為主，將在本周登場的廣州車展正式亮相。

金剛炮採用雙廂設計，長5364mm，寬1880mm，軸距3139mm，比Ford Ranger稍微窄，長度與Ford F-150 大致相同。還有長貨箱和標準貨箱兩種選擇，如果需要更大的裝載空間，長貨箱可以拉更多貨物，實用性更強。

由於是面向創業年輕人，所以整體造型設計偏向年輕，蜂巢狀水箱護罩搭配剛硬的車頭造型，車身側面搭配頗為動感的輪圈和黃色剎車卡鉗，整體而言顏值並不算差。

長城汽車將發表的全新皮卡金剛炮。(取材自Carbuzz.com)

雖然命名看起來像是某種巨型猛獸，但整體乘載及性能表現則偏向入門，有效載荷重量約500公斤，並提供2.0升渦輪汽油引擎或2.0升渦輪柴油引擎。前者可產生187匹馬力，柴油渦輪引擎則可提供147匹或160匹馬力。內部照片尚未發布，但預計會沿用長城炮的9吋觸控螢幕和7吋儀表。

雖然整體性能表現和載重表現並不亮眼，但一分錢一分貨，金剛炮的售價大約為15,650美元。這甚至比Ford Maverick還便宜。除了預計在中國上市外，也考慮導入澳洲市場。